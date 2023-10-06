آفاق الرؤساء التنفيذيين لربحية الشركات باتت أقصر من المساهمين

يحب الرؤساء التنفيذيون للشركات أن يفكروا في بلوغ أهداف طموحة. ((كن طموحاً أو عد إلى المنزل))، وغيرها من الشعارات المماثلة، اكتسبت رواجاً في أواخر القرن المنصرم، وما زالت تسيطر على مخيلتهم اليوم.

ولكن على النقيض من ذلك، فقد سار رؤساء الشركات الأمريكية على نهج معاكس معظم الوقت: لقد ركزوا على تحقيق الأرباح على المدى القصير، على حساب تحقيق النجاح طويل الأجل.

ومن المؤكد خطأ هذا الاعتقاد، حيث تظهر دراسات ((ماكنزي)) ومعهد ((سي إف إيه)) وآخرون، أن الشركات الأقل استثماراً في النمو طويل الأجل، مقارنة بنظيراتها الأخرى، ينتهي بها الأمر إلى ضعف في الأداء على المديين المتوسط أو الطويل. ويكون العائد أعلى كثيراً للشركات التي تواصل الاستثمار في الأوقات الصعبة، مثل تلك التي نحن فيها الآن.

فمن إذن المسؤول عن هذه النظرة القاصرة قصيرة الأجل؟ يشير المديرون التنفيذيون للشركات هنا إلى محللي البيع والمستثمرين الجشعين. فالفريق الأول يركز على المكالمات الجماعية لمناقشة الأرباح، وعلى المستهدفات الربعية المحققة لاستخدامها في عمل نماذج لهم ولمعاقبة المقصرين. ويتهم المستثمرون الناشطون بالسعي لتحقيق الأرباح من التحركات قصيرة الأجل في أسعار أسهم الشركات، ويطالبون بإنفاق العائدات على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

وعلى الرغم من أن بعض هذه الاتهامات صحيحة، إلا أن قادة الشركات والرؤساء التنفيذيين الماليين بصفة خاصة، يحتاجون إلى الوقوف أمام المرآة، والنظر بتمعن إلى أنفسهم. فخلال العام الماضي، انخفضت الأفق الزمنية للاستثمار لشركات القطاع العام الكبرى عالمياً إلى خمس سنوات، وهي المدة الأقصر منذ أن بدأت شركة ((إف سي إل تي جلوبال))، تحليل البيانات في عام 2009، حول كيفية تصرّف الشركات في أرباحها.

في الوقت ذاته، ارتفعت الأفق الزمنية للمستثمرين بشكل طفيف، لتصل إلى 5.45 سنوات. وللمرة الأولى منذ الأزمة المالية على الأقل، وذلك ليسجل على الأقل منذ الأزمة العالمية، كان طول فترات اهتمام الرؤساء التنفيذيين أقصر مدى من المساهمين الذين يعملون من أجلهم.

إن تراجع أعداد الشركات الأعضاء في مؤشر ((MSCI لجميع دول العالم))، سببه الرئيس هو التوجه الأخير نحو إنفاق الأموال على إعادة شراء الأسهم. وتقود عمليات إعادة شراء الأسهم إلى عائد فوري على المساهمين، لكن ذلك يأتي على حساب توجيه الأموال إلى الإنفاق الرأسمالي، وعلى البحث والتطوير الداعم والمحفز للنمو في المستقبل.

لقد ارتفعت موجة إعادة شراء الأسهم عالمياً إلى ذروتها، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار العام الماضي، مدعومة بآخر أسعار فائدة منخفضة. ووفقاً لبحث منفصل أجراه جانوس هندرسون، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض جعل من السهل على الشركات اقتراض الأموال لإعادة شراء الأسهم. كذلك، فإن شركات الطاقة التي شهدت زيادة ضخمة لأرباحها في أعقاب أزمة أوكرانيا، اختارت الاحتفاظ بالقليل من عائداتها نسبة الأرباح المحتجزة بعد الأزمة.

في غضون ذلك، وكما يقول ألين هي مدير الأبحاث في شركة ((إف سي إل تي))، فإن الأفق الزمني للاستثمار يطول لسببين. الأول: اتجاه المزيد من الأموال إلى صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة، والتي تقتضي طبيعة عملها الالتزام بدعم الشركات، والثاني اتجاه المزيد من الأموال إلى الصناديق الخاصة، التي تحتجز أموال المستثمرين لفترات أطول.

هذه التحولات يجب أن تجعل قادة الشركات يشعرون بأمان أكبر في إعطاء الأولوية للأهداف طويلة الأجل. لكن هذا لا يحدث. وبدلاً من ذلك، انخفض الأفق الزمني للشركات بنسبة 25 % خلال عقد من الزمن، ولا يستمر كبار المسؤولين التنفيذيين في شغل مناصبهم لرؤية نتائج خياراتهم. فقد انخفضت مدة ولاية الرؤساء التنفيذيين في شركات مؤشر ((إس آند بي 500)) بنسبة 20 % منذ عام 2013، لتصل إلى 4.8 سنوات.

وقد أدى التضخم المستمر والمخاوف بشأن الركود المحتمل إلى بلورة الصراع، فقد اعترف ثلثا كبار المسؤولين الماليين بالشركات العالمية الكبرى، الذين شملهم استطلاع أجرته شركة إرنست ويونج هذا العام، بوجود توترات وخلافات بشأن كيفية تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة وطويلة الأجل.

والأسوأ من ذلك، إقرار نصفهم بأنهم يحققون العوائد المستهدفة للمدى القصير، على حساب المجالات التي تعتبر أولويات للأجل الطويل. وكما يقول مايلز كورسون الشريك في ((إرنست ويونج))، فإنه يجب على الرؤساء التنفيذيين الماليين، أن يوازنوا بين حماية القيمة، وتحقيق أفضل الأرباح الممكنة، والنمو على المدى الطويل، وعندما تكون هناك ظروف اقتصادية غير مؤكدة للمستقبل، فإنهم يعودون إلى التركيز على المدى القصير.

وكما يشير خبراء الحوكمة، فإن الخطط التي توضع للأجور في عدد كبير من الشركات، تعطي جل الأهمية للعوائد الجارية الحالية، وأسعار الأسهم، كما أن بعض مجالس الإدارات أضعفت أكثر الرابط مع النمو طويل الأجل، من خلال ربط أجور العاملين بمقاييس نوعية غير دقيقة.

ولكن لا تزال هناك فرصة نادرة، يجب على مجالس إدارات الشركات استغلالها لإحداث تغيير كبير، فأسعار الفائدة المرتفعة الحالية، توجب إعادة التفكير في الجاذبية النسبية لعمليات إعادة شراء الأسهم. كما أن معدلات استبدال الرؤساء التنفيذيين والماليين في الشركات الكبرى بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان، لذلك، لا بد أن يضع المديرون في حسبانهم عند اختيار البدائل، التشديد على الكيفية التي يخطط بها المرشحون لخلق قيمة حقيقية بالشركة للمساهمين، ويقومون بهيكلة عقود العمل الجديدة على هذا الأساس، فإذا لم يكن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق طموحاتنا الكبيرة، فالأفضل لنا أن نعود إلى ديارنا.