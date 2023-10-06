دور حيوي للعاملين في تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي

اتسم الجدل حول من يتولى مهمة تقنين الذكاء الاصطناعي طوال الفترة الماضية باستناده إلى منظور الانتقال من أعلى هرم السلطة إلى أسفله. من ناحية يود عمالقة التكنولوجيا أن يقوم المسؤولون المنتخبون بوضع الحدود، فيما تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة ملموسة في تنظيم قواعد الإعلانات، والقيمة الرأسمالية للمراقبة.

وعلى مستوى الولايات الفردية هناك مقترحات تشريعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تتوافق في الأغلب مع تطبيقاته في المجالات الصناعية الكبيرة بهذه الولايات، كما تعمل السلطات الأوروبية والصينية على صياغة بعض الأفكار في هذا الصدد.

وليس هناك من لديه القدرة على الإحاطة الكاملة بقدرات وإمكانات هذه التكنولوجيا الجديدة، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة إيجاد حل مثالي وعملي لهذه المسألة، لكن إحدى المجموعات نجحت في تحقيق تقدم كبير في وضع بعض سبل الحماية الجديدة. إنها رابطة الكتاب الأمريكيين، التي تمثل كتاب هوليوود المضربين، الذين توصلوا مؤخراً إلى اتفاق للعودة إلى العمل، كان من بين بنوده زيادة الأجور والمستحقات المؤجلة وتوظيف حد أدنى من أفراد العمل، لكن من الممكن أن يكون أفضل ما حصل عليه هؤلاء الكتاب هو: صياغة قواعد جديدة حول ما يمكن، وما لا يمكن لصناعة الترفيه استخدامه من الذكاء الاصطناعي.

تنطبق هذه القواعد على أي مشروع ينضم إليه هؤلاء الكتاب، الذين يحق لهم تقرير ما إذا كانوا يريدون استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة أم لا. ويتعين على الاستوديوهات أيضاً مصارحة الكتاب بما إذا كانت أي من المواد المقدمة لهم تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو ما لا يمكن استخدامه للانتقاص من الملكية الفكرية للكاتب.

إن هذا الاتفاق يعد عظيماً لسببين: أولاً، فهو يظهر أنه يمكن بالفعل تنظيم الذكاء الاصطناعي للتنظيم، فخبراء التكنولوجيا يحبون تصوير الأمر وكأنهم يتوسلون إلى واشنطن للتدخل حتى لا تفسد منتجاتهم، وخدماتهم الجديدة العالم، والحقيقة هي أنهم ينفقون المليارات في محاولة للتوصل إلى غطاء قانوني، يوفر لهم أكبر قدر من الحماية حال حدوث أي مشاكل، ويتيح لهم أفي الوقت نفسه بالمضي قدماً في عمليات التطوير والابتكار، وتبدو مخاوف أصحاب المصلحة أقل أهمية بكثير في نظر الرؤساء التنفيذيين شركات التكنولوجيا، من مواصلة المنافسة ومواكبة أقرانهم في وادي السيليكون والصين.

السبب الثاني لأهمية الاتفاق هو أن هذه القواعد الجديدة لا تأتي من أعلى هرم السلطة إلى أسفله، بل العكس، فالعاملون الذين يتعاملون بصورة يومية مع التكنولوجيا الجديدة لديهم قدرة أكبر على فهم كيفية السيطرة عليها بشكل مناسب، وتقول أماندا بالانتاين، مديرة معهد أيه إف إل- سي آي أو للتكنولوجيا، والتي ناقشت معها تطورات الموقف في مؤتمر للذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي بجنوب كاليفورنيا: ((العاملون يعرفون أكثر، فهناك تاريخ طويل للنقابات في الاستفادة من خبرة العاملين في وضع قواعد أفضل للسلامة والخصوصية والصحة وحقوق الإنسان وغيرها))، وتشير بالانتاين إلى أن النقابات كان دورها محورياً في تبني تقنيات أخرى غيرت مجرى الصناعة، مثل الكهرباء، مما ساعد على خلق أنظمة صناعية جديدة لزيادة السلامة والإنتاجية في الوقت نفسه.

لقد نجح مشروع هيئة وادي تينيسي في ثلاثينيات القرن العشرين إلى حد كبير، بفضل إسهام الاتحاد الدولي لعمال الكهرباء، والذي تطور نشاطه بالتوازي مع التكنولوجيا الجديدة، وقدمت هذه النقابة سلسلة من المقترحات للحكومة حول أفضل السبل لتنظيم المشروع الضخم لتوفر الكهرباء لجزء كبير من المناطق الريفية في الجنوب، وكانت النقابات أيضاً عنصراً أساسياً في نجاح جهود التصنيع في الحرب العالمية الثانية، وكذلك في تطوير بعض معايير العمل في المصانع التي تلت ذلك. إن مقولة ((العاملون لديهم الخبرة)) لا تمثل مفاجأة لألمانيا أو اليابان، حيث تبنت هاتان الدولتان نموذج عمل أكثر حرصاً على مصالح العاملين، أدى إلى نجاحهما في انتزاع حصة سوقية من مصنعي السيارات الأمريكية إبان العقود الأخيرة.

وعادة ما يتم انتقاد كبار مصنعي السيارات الأمريكية في ديترويت لعدم تطبيقها في مرحلة مبكرة أساليب التصنيع المرنة على غرار النمط الآسيوي في وقت مبكر، مع مراعاة أن هذه الأنظمة تعتمد على التعاون المستمر بين العمال والإدارة، الأمر الذي يتطلب الثقة، وهي أمر غالباً ما تفتقر إليه الشركات الأمريكية، ويعد التفاوض الجماعي في الولايات المتحدة مثاراً للخلاف، وفي بعض النواحي، فإن الشركات الأمريكية تعتمد النظام الذي تستحقه، حيث اختارت الشركات مبكراً ببساطة التفاوض حول الأجور، مع مقاومة قوية لأساليب الإنتاج التي تنطوي على تقاسم السلطة، لكن العلاقات بين العمال ورؤساء العمل، الذين يتخذون القرارات بشأن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي يجب ألا تكون كذلك.

في الواقع ثمة طرح قوي، مفاده أنه يجب على الإدارة الالتقاء بالعاملين والاستماع لآرائهم حول التقنيات الجديدة عند طرحها، لمعرفة الأمور التي من شأنها رفع الإنتاجية، أو تقويض الخصوصية، أو خلق فرص وتحديات جديدة.

وإذا ما سارت الأمور على النحو الأفضل يمكن أن يتطور هذا السلوك إلى ((كايزن رقمي)) أي فلسفة التحسين المستمر في المجالات الرقمية، حيث يتعاون العمال والإدارة على إحداث تغييرات تدريجية، مما يؤدي ببطء، ولكن بثبات إلى الإلمام المشترك بأبعاد الذكاء الاصطناعي، ويدرك معظم الناس أنه إذا لم يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسان، ويعزز في النهاية أداء العمالة البشرية، فإننا سنواجه بعض السياسات شديدة الخطورة، حيث وجدت إحدى الدراسات الأكاديمية الحديثة أن 80 % من القوى العاملة في الولايات المتحدة قد تتغير طبيعة بعض جوانب أعمالهم، بفعل الذكاء الاصطناعي.

وهذا سبب آخر لاختيار نهج من الأسفل إلى الأعلى لإدارة التكنولوجيا الجديدة، إذ يستطيع العاملون بما لديهم من خبرات يومية في مقدمة مستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديد أفضل أنواع التدريب على المهارات اللازمة لتوظيف الأدوات الجديدة، والخروج بمكاسب لكل الأطراف، كما أنه تزيد احتمالات انتشار وشيوع نموذج تقنين الذكاء الاصطناعي، الذي تقوده النقابات، وتدرس نقابة (SAG-AFTRA)، التي تقود إضراب الممثلين المضربين بعناية اتفاق الذكاء الاصطناعي، الذي أبرمه الكتّاب، والحال نفسها مع التنظيمات العمالية الأخرى، ما يمكن أن يفضي إلى اتساع نطاق الحديث حول دور النقابات مشرفين محتملين على البيانات، لحماية مصالح العمال والمواطنين. وفي كلتا الحالتين يمكن للعاملين أن يصبحوا عامل اتزان مفيداً أمام كل من شركات التكنولوجيا الكبرى والدولة.