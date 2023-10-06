تنظيم الفضاء يتطلب تعاوناً حكومياً دولياً

((نحتاج إلى جريتا للفضاء)). كان هذا تعليقاً بحسن نية من جانب مسؤولة بريطانية خلال قمة بنيويورك حول الاستدامة في الفضاء خلال صيف 2023. وكانت المسؤولة تشير هنا إلى جريتا ثونبريغ الناشطة التي ألهمت احتجاجات تغير المناخ في شتى أنحاء العالم. وقد جاء هذا التصريح ليسلط الضوء على حاجة الإنسانية للانتباه والإدراك فيما تواصل التوسع في آخر حدودها. وأضافت المسؤولة قائلة: ((إذا أراد أي شخص أن يكون جريتا الفضاء، فليقف الآن. رجاء)).

إن هذه المناشدة من ريبيكا إيفرندن، مديرة قسم الفضاء بوزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة تأتي لتؤكد مدى سوء إدارة الحكومات للأصول الفضائية التي يعتمد عليها الكثير من جوانب حياتنا المعاصرة، مثل الاتصالات العالمية.

فلقد أدت ستة عقود من عمليات الإطلاق إلى إحاطة الأرض بهالة لكنها من النفايات الفضائية، التي تهدد الأقمار الاصطناعية شديدة الأهمية، وتؤدي إلى تدهور البيئة خارج كوكب الأرض.

وخلال الأسبوع الجاري، قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، وللمرة الأولى، بمعاقبة شركة ((دش نتوركس)) وفرضت عليها غرامة قدرها 150 ألف دولار؛ لفشلها في التخلص بشكل مسؤول من قمر اصطناعي للبث خرج من الخدمة، لكن هذه الغرامة تبدو مثيرة للشفقة إذا ما قورنت بإيرادات شركة دش التي تبلغ نحو 16.7 مليار دولار سنوياً.

وباستثناء الحظر المفروض على اختبارات الأسلحة النووية في الفضاء، فإن التزامات الشركات والحكومات فيما يخص ما وراء مدار الأرض تبقى غامضة وغير ملزمة طبقاً لاتفاقيات الفضاء الخارجي.

إن هذا الغموض يبدو الآن تهاوناً في ظل الاهتمام الجنوني والمتجدد بالفضاء من جانب والدول على حد سواء. وأي مسعى لحماية الكون، سواء من الاكتظاظ بالأقمار الاصطناعية أم التعدين على القمر على أساس الفائز على كل شيء، يتطلب عملية جدية للتفاوض الدبلوماسي والقانوني، وليس مجرد صوت احتجاجي وحيد يتردد في الفراغ.

إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل التي ستعقد في إندونيسيا العام المقبل والتي من المقرر أن تناقش قضية حوكمة الفضاء يجب أن تكون محوراً من محاور عملية لإعادة الأمور إلى نصابها.

فمع انخفاض أسعار الأقمار الاصطناعية فقد زادت أعدادها بصورة كبيرة، بسبب انخفاض أسعارها، بما في ذلك المجموعات الكبيرة المترابطة من هذه الأقمار. وفي نهاية عمرها التشغيلي يسقط الكثير منها تلقائياً في الغلاف الجوي للأرض حيث تحترق، فيما يتم إسقاط عدد قليل للغاية من الأقمار الاصطناعية المتبقية أو تحويلها إلى ((مدارات المقابر)).

ومنذ إطلاق روسيا قمر سبوتنيك عام 1957 والعام 2012، تم وضع نحو 150 قمراً اصطناعياً في الفضاء سنوياً، ثم ارتفع الرقم إلى 600 في عام 2019 وإلى 1200 في العام التالي، وما يقرب من 2500 في عام 2022.

وقالت وكالة ناسا إنه من بين حوالي 11 ألف قمر صناعي تم إطلاقها في المدار، تبقى منها نحو 60 %، ولا يعمل منها سوى 35 % فقط. وربما تسقط قطع من هذه الأقمار، ما يؤدي إلى تناثر حطام يتحرك بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومتراً في الثانية تقريباً، وكل جزء متساقط يمكن أن يؤدي إلى تحفيز سلاسل تعاقبية، مما يجبر الأقمار الاصطناعية النشطة على القيام بمناورات لتجنب الاصطدام بها. وكان على محطة الفضاء الدولية تفادي هذا الحطام أكثر من 30 مرة. كما قامت بعض الدول بتفجير أقمارها الاصطناعية كطريقة لتحذير منافسيها.

ولا توجد آلية متفق عليها لتنظيم حركة الأقمار الاصطناعية أو إزالة الحطام، حتى بعد إطلاق دول مثل: مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية برامجها الفضائية الخاصة.

وقد صرحت الوكالة الفضائية الأوروبية: ((يبدو أن سلوكنا غير مستدام على المدى الطويل.

وفي حين أن ازدحام المدارات والحطام الفضائي يشكلان إحدى المشكلات الماثلة أمام عملية الحوكمة، فإن المشكلات تتفاقم بسبب تزايد الرغبة في النهب ورحلات الاستكشاف المأهولة للفضاء السحيق. وتعد ناسا والصين والهند وروسيا وغيرها ممن يأملون في استخراج المعادن الثمينة من القمر مثل المعادن الأرضية النادرة أو الهيليوم 3، والذي يعتبر نظيراً يمكنه تشغيل المفاعلات النووية دون إنتاج نفايات. ولكن حتى الآن لا توجد قواعد متفق عليها بشأن استخراج المعادن من القمر)).

أما بالنسبة للاستكشاف المستقبلي المأهول، فإن الاستعمار خارج كوكب الأرض أصبح حديثاً روتينياً للمليارديرات الذين تخدم شركاتهم الفضائية الخاصة الوكالات الوطنية.

ويحلم إيلون ماسك، الذي تعد شركته ((سبيس إكس)) متعاقدة مع وكالة ناسا، بمستعمرة مريخية يقطنها مليون ساكن. ولجعلها صالحة للعيش اقترح تدمير الصفائح الجليدية الموجودة به. كذلك وضع جيف بيزوس الذي يملك شركة ((بلو أوريجن)) المنافسة، تصورات لمستعمرات بشرية داخل أسطوانات معدنية عملاقة تدور وتطفو عبر الفضاء.

وقد تعرضت هذه الأجندة التكنولوجية الطوباوية التي تطلق عادة نقاشات عامة حول استكشاف خارج كوكب الأرض تعرضت للانتقاد في العام الماضي في كتاب ((استروتوبيا)).. العقيدة الخطيرة لسباق الشركات للفضاء للشركات، والذي قامت بتأليفه ماري جين روبنشتاين، أستاذة العقيدة والعلوم في جامعة ويسليان في ولاية كونيتيكت.

ويشير إلى الحماس شبه الديني الذي يتمتع به ((المنقذ الفضائي)) ماسك وأتباعه: وفيه يصرخ أغنى رجل في العالم: بأن كوكب الأرض محكوم عليه بالفناء، واعداً المؤمنين بالخلاص في مكان آخر. وليس هو الصوت الوحيد الذي يهم هنا، إذن ماذا عن شعب النافاجو الذي يعتبر العوالم الأخرى مقدسة؟ ولذلك لا ينبغي لنا الانتظار للتضحية بجريتا الفضاء، وانتظار جدل متصيدي وسائل التواصل الاجتماعي حول إجراء القرعة، بل ما نحتاجه هو حكومات تتمتع بالقدر الكافي من الشجاعة لوضع قواعد جديدة للفضاء تحترم الجميع وتعود عليهم كلهم بالفائدة.

* كاتبة ومعلقة علمية