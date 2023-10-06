وزارة المالية تبحث مع صندوق النقد تطورات النظام المالي العالمي

عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة بأبوظبي، حضره من جانب الوزارة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

واستعرض الجانبان قضايا تتعلق بقطاعات الميزانية والإيرادات الحكومية، وإدارة السياسات المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، وإدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وإدارة الأصول الحكومية في وزارة المالية، حيث جرى بحث تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وأحدث المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وقدمت وزارة المالية بيانات نفقات حماية البيئة إلى صندوق النقد الدولي، لنشرها على لوحة مؤشرات المناخ.

وأكد يونس حاجي الخوري أهمية اللقاءات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، لتبادل وجهات النظر المتعلقة بالسياسات المالية للدولة، وقال: تواصل الإمارات تبني استراتيجيات مبتكرة، تدعم النمو وتنويع الاقتصاد، ما ينعكس على استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني، ومؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسة، حيث يشهد اقتصاد الدولة نمواً استثنائياً في العام الجاري، كما شهدت الميزانية الاتحادية ارتفاعاً بالسنة المالية 2023 بمصروفات تجاوزت 63 مليار درهم، وأزيد عنها للإيرادات، وشهد الربع الثاني من العام زيادة في استخدام السلع والخدمات والاستحواذ على الأصول غير المالية في معظم القطاعات الحكومية، ووسط هذا الأداء، تواصل وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي، للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، والتأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في عالم يواجه اقتصاده متغيرات تتطلب تضافر الجهود والرؤى، لإيجاد حلول تنموية واقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة.

وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى تسارع اقتصاد الإمارات، وتصدر الدولة عربياً في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسة في العالم، حيث حصلت في عام 2023 على تصنيف سيادي (AA-)، نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة الائتمان العالمية ((فيتش))، وتصنيف (Aa2)، نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الدولية ((موديز)).

كما جرى الحديث عن أهمية تعزيز شفافية البيانات المالية للحكومة الاتحادية، لتعزيز قدرتها على الاقتراض وجدارتها الائتمانية، والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، وأفضل الممارسات العالمية، لتعزيز مصداقية وموثوقية البيانات المالية للحكومة الاتحادية.

وبحث الجانبان آخر التعديلات على التشريعات الضريبية، وأهمية تعزيز التنبؤ بالإيرادات والنفقات، وتسهيل إعداد الميزانية والتخطيط المالي بشكل أكثر سلاسة، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للحكومة الاتحادية، والفوائد المالية والضريبية، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مشاريع إدارة الأصول الحكومية، إضافة إلى دور صناديق الثروة السيادية في استقرار القطاع المالي، ونجاح إصدارات الإمارات لسندات الخزينة الاتحادية والصكوك الإسلامية، ودورها في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب