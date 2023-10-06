مطالبات بخفض أسعار تأمين السيارات الكهربائية

يتوجه سوق السيارات الكهربائية محلياً نحو نمو متوقع بعدد السيارات المسجلة، وذاك في ظل تضاعف الطلب وتوسع الوكلاء بطرح الطرازات الجديدة المحفزة للشراء. ويستلزم ذلك وفق مختصين في القطاع مراجعة شركات التأمين لمعدلات تسعير وثائق المركبات الكهربائية والذي يعد متوسطه 2.5 % مرتفعاً نسبياً مقارنة المعدلات المطبقة في الأسواق العالمية كثيفة الطلب.

وأضافوا بأن توسع الوكالات والموردين المعتمدين محلياً في توفير عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة وانتشار وحدات الإصلاح من شأنه رفع الثقة لدى شركات التأمين وتقليص المخاطر التي تضعها في الحسبان عند احتساب سعر الوثائق. لذا، بات ضرورياً التسهيل على العملاء الحصول على الوثائق بكلفة مناسبة تحفز نسب الشراء وتواكب تطلعات السوق في زيادة حصص مثل هذه المركبات النظيفة بيئياً في الدولة.

تحديات

وتحدد شركات التأمين بشكل عام تحديات أساسية تقابلها عند منح الوثائق للسيارات الكهربائية بمقدمتها ارتفاع احتمالات شطب هذه النوعية من المركبات مقارنة بالسيارات الاعتيادية مع قلة توفر قطع الغيار وكذلك قلة مراكز الصيانة بما يؤدي إلى طول فترة الإصلاح وكلفتها الكلية.

نمو

ويشهد قطاع المركبات المحلي تطلعاً نحو تعظيم حصص السيارات الكهربائية مع النمو النسبي في أعداد هذه السيارات المسجلة محلياً، والتي تمثل وفق مؤشرات حديثة لوزارة الطاقة والبنية التحتية حوالي 1.1 % من إجمالي السيارات الموجودة في الدولة مع قرابة 40 ألف سيارة. ومن المخطط وفق استراتيجية الطاقة المحلية رفعها العدد لأكثر من الضعف خلال عامين ليصل العدد المباع والمسجل إلى 90 ألف سيارة بينما من المستهدف بلوغ حصة السيارات النظيفة بيئياً بشكل عام 50 % من إجمالي السوق المحلي خلال 3 عقود.

وأكد هاني توفيق رئيس شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية أن الطلب على المركبات الكهربائية في سوق الإمارات يتنامى بشكل مضاعف لاسيما في ظل التحول الواضح نحو المستقبل الأخضر ورؤية الدولة لتقليص البصمة الكربونية. وباتت الشركات المنتجة تزيد من طرح موديلاتها من هذه السيارات في سوق الإمارات مع التوسع في إرساء مرافق الصيانة والإصلاح عبر الوكلاء المحليين .

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى خفض تدريجي لأسعار قطع الغيار وخدمات الإصلاح وبالتالي الحد من معدلات المخاطرة التي تتحملها شركات التأمين، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في أسعار الوثائق التي يبلغ متوسطها 2.5 % من قيمة السيارة، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالنسب المطبقة في بعض الأسواق عالمياً.

وأضاف بأن الوكلاء بدأوا تقديم تسهيلات لمشتري السيارات عبر توفير خيار تسويقي يقوم على تولي التفاوض مع شركات التأمين واستصدار وثائق التأمين بدلاً من العملاء على غرار أنشطة بيع السيارات الاعتيادية وعبر شراكات مع بعض مزودي التأمين المحليين.

ورأي المختص في قطاع السيارات أيمن حسين أن زيادة توفر السيارات الكهربائية عبر الوكلاء المحليين والشركات المعتمدة كفيل بحفز شركات التأمين على تقديم التسهيلات التأمينية للعملاء، حيث تلتزم الوكالات بتوفير مرافق صيانة وإصلاح تتمتع بالمعايير المطلوبة لعمليات الإصلاح مع تسهيل توفر قطع الغيار المطلوبة بما يخفض الكلفة، وهو ما يستلزم بالضرورة حدوث خفض في أسعار الوثائق.

وأوضح مختصون في التأمين بأن القطاع أصبح أكثر انفتاحاً نحو تسهيل منح وثائق تأمين السيارات الكهربائية في ظل زيادة الطلب عليها محلياً وتعدد الوكلاء وانتشار وحدات الإصلاح لكن يبقى تسعير الوثائق مرتبطاً بتقييم المخاطر المتعددة على صعيد هذه الفئة من المركبات.