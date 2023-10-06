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النفط يتكبد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

10/6/2023 7:24:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت أسعار النفط، أمس، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي، منذ مارس رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8%، وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8% هذا الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً أو 0.4% إلى 84.43 دولاراً خلال التعاملات، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو 0.5% إلى 82.73 دولاراً، لتعوض جزءاً من الخسائر، التي شهدتها، أول من أمس، وبلغت 2%.

ولم يعلن اجتماع للجنة وزارية لتحالف أوبك+ هذا الأسبوع أي تغييرات على سياسة إنتاج دول التحالف.

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