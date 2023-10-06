782 مليون درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم ثقة المستثمرين، وعمليات الشراء من قبل المؤسسات والصناديق والأفراد، مع تنوع الفرص والخيارات الاستثمارية، وآفاق النمو القوي لاقتصاد الإمارة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.03%، إلى 4164.61 نقطة في أسبوع، بدعم مكاسب الأسهم القيادية، فيما تجاوزت قيمة المكاسب الرأسمالية 782 مليون درهم في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 697.38 مليار درهم، أمس، من 696.6 ملياراً بنهاية جلسة الخميس قبل الماضي.

وخلال الأسبوع، صعدت أسهم أرامكس 11.2%، ووطنية إنترناشيونال 3.5%، وإعمار للتطوير 3.3%، وسوق دبي المالي 3.1%، وبنك السلام- البحرين 2.3%، والإسمنت الوطنية 2.2%، والإمارات دبي الوطني 1.4%.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال 5 جلسات، بنحو 913.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 544.6 مليون درهم محصلة شراء.

وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق دبي أمس، بأعلى وتيرة في أسبوع، بنسبة 0.52%، أو 21.69 نقطة، إلى مستوى 4164.61 نقطة في نهاية جلسات الأسبوع. وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي أمس، نهاية جلسات الأسبوع، بسيولة ناهزت 57.7 مليون درهم، ليغلق عند 7.79 دراهم.