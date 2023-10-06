9.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي 9.5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1445 مبايعة بقيمة 4.93 مليارات درهم، منها 248 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم، و1197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.18 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 70.33 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 319.83 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 98.25 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 130.27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 200 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 181.51 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 157.18 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 316.03 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.2 مليارات درهم، منها 62 رهن أراضٍ بقيمة 798.55 مليون درهم، و407 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.4 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم، وأخرى في منطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 110 هبات بقيمة 392.01 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 98.95 مليون درهم، وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 45 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 233 مبايعة بقيمة 889.65 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 220.54 مليون درهم، و208 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 669.11 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 14.47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 13.58 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.51 ملايين درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 43.53 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 200 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخبيصي، وأخيراً مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 40.24 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 40.79 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30.37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 373.35 مليون درهم، منها 6 رهونات أراضٍ بقيمة 242.83 مليون درهم، و56 رهن فلل وشقق بقيمة 130.51 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 226.98 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 23.04 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.17 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 7.5 ملايين درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6.44 ملايين درهم.