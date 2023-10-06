صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 3.25% العام المقبل



قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 4.0 بالمئة هذا العام و3.25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.

وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر في بيان "ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية التي شهدتها تركيا في فبراير".