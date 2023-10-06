صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 3.25% العام المقبل

صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 3.25% العام المقبل
التاريخ
10/6/2023 7:24:18 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 4.0 بالمئة هذا العام و3.25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.
وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر في بيان "ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية التي شهدتها تركيا في فبراير".
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