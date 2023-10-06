المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: حوار المنامة أصبح عنصرا مركزيا في البنية الأمنية في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬أصبح‭ ‬عنصراً‭ ‬مركزياً‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط؛‭ ‬فهو‭ ‬يمكّن‭ ‬القادة‭ ‬الوطنيين‭ ‬والوزراء‭ ‬وصانعي‭ ‬السياسات‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬معًا‭ ‬لمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬ومشاركة‭ ‬الاستجابات‭ ‬السياسية‭.‬

وتطرق‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬ومكافآت‭ ‬التنويع‭ ‬الاستراتيجي‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والتقارب‭ ‬بين‭ ‬العواصم‭ ‬فإن‭ ‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتشكل‭ ‬بالصراع‭ ‬والمنافسة،‭ ‬وفي‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬اكتسبت‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬قدرًا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬النفوذ‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬والجغرافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬نشره‭ ‬لخدمة‭ ‬مصالحها‭ ‬العالمية،‭ ‬وقد‭ ‬استخدموا‭ ‬هذا‭ ‬النفوذ‭ ‬لتطوير‭ ‬أو‭ ‬ترسيخ‭ ‬شراكات‭ ‬تتجاوز‭ ‬تحالفاتهم‭ ‬الغربية‭ ‬التقليدية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬آسيا‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مخاطر‭ ‬ومكافآت‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة،‭ ‬والشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬القدامى‭ ‬والجدد‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬للحكومات‭ ‬الإقليمية‭ ‬وخارجها‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬السياسات‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاعية‭ ‬والأمنية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬النظام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬المتطور‭.‬

وكان‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬قد‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬للتحضير‭ ‬لأعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ (‬ IISS ‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭.‬

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