تواصل الإشادات بنجاح برنامج ((السجون المفتوحة))

تواصل الإشادات بنجاح برنامج ((السجون المفتوحة))
التاريخ
10/6/2023 7:19:11 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توالت أصداء نجاح تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة، حيث أكدت فعاليات وطنية رسمية وحقوقية أن هذا البرنامج يشكل نموذجا رائدا لمملكة البحرين على الصعيدين الحقوقي والإنساني، كما يعكس أهمية تطبيق العقوبات والتدابير البديلة في إعادة دمج المحكومين في خدمة المجتمع.
كلمات دالة
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