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تواصل الإشادات بنجاح برنامج ((السجون المفتوحة))

10/6/2023 7:19:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توالت‭ ‬أصداء‭ ‬نجاح‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬رسمية‭ ‬وحقوقية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يشكل‭ ‬نموذجا‭ ‬رائدا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الحقوقي‭ ‬والإنساني،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬دمج‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

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