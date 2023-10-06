وزيرة شؤون الشباب تطلع على برنامج جودة الحياة بالسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب اجتماعا مع خالد بن عبدالله البكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة بمقر المركز بالعاصمة الرياض وذلك من خلال الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت سعادتها حرص مملكة البحرين على تعميق علاقاتها الشبابية مع المملكة العربية السعودية واهتمامها بفتح المزيد من قنوات التواصل البناءة وزيادة حجم البرامج المشتركة وخلق فرص التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال الشبابي.
وخلال اللقاء قدمت وزير شؤون الشباب موجزا عن أبرز الفعاليات والبرامج التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والتي تهدف إلى إيجاد فرص للشباب وصقل مواهبهم وتمكينهم والاستثمار في قدراتهم وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية التي تؤهلهم لقيادة مستقبل المملكة عبر انخراطهم في البرامج والمبادرات المبتكرة ومختلف الفعاليات، كما قدم السيد خالد بن عبدالله البكر الرئيس التنفيذي للمركز شرحا عن أهداف برنامج جودة الحياة والذي تم كأحد برامج رؤية السعودية 2030، وأسهم في تحويل المملكة إلى وجهة للفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية التي حققت شهرة واسعة، وجعلها نقطة جذب سياحية إقليمية ودولية، وبلدًا رائدًا ومتطورًا يفخر كل مواطن بالانتساب إليه.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة أنه منذ انطلاقة البرنامج عام 2018م دأب القائمين عليه على تحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب الطموح، خصوصاً لمن هم دون سن الـ 35 عامًا، وأسهم في تحسين نمط الحياة وبناء مجتمع مثالي للمواطنين والمقيمين والزائرين وشجع البرنامج الابتكار والمواهب والكفاءات من أجل الرقي بجودة الحياة، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 وعلى رأسها الوصول إلى مجتمع حيوي، يعيش فيه الجميع حياة كريمة وسعيدة.
وفي نهاية الجولة أبدت وزيرة شؤون الشباب إعجابها بمركز جودة الحياة والذي يعد برنامجا رائدا ونوعيا في المنطقة تميز بسمو رسالته وأهدافه النبيلة الذي يسعى إلى تحقيقها مؤكدة سعادتها توافقه مع الأهداف التي تسعى وزارة شؤون الشباب إلى الوصول إليها لخلق فرص فاعلة للشباب والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم لريادة مشاريعهم المستدامة التي تنهض بأوطانهم.
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