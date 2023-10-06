وزيرة شؤون الشباب تطلع على برنامج جودة الحياة بالسعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬سعادتها‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬علاقاتها‭ ‬الشبابية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬واهتمامها‭ ‬بفتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬البناءة‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬قدمت‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬موجزا‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬للشباب‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لقيادة‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬انخراطهم‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المبتكرة‭ ‬ومختلف‭ ‬الفعاليات،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬البكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬شرحا‭ ‬عن‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬كأحد‭ ‬برامج‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬وجهة‭ ‬للفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والترفيهية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة،‭ ‬وجعلها‭ ‬نقطة‭ ‬جذب‭ ‬سياحية‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬وبلدًا‭ ‬رائدًا‭ ‬ومتطورًا‭ ‬يفخر‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بالانتساب‭ ‬إليه‭. ‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬برنامج‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬البرنامج‭ ‬عام‭ ‬2018م‭ ‬دأب‭ ‬القائمين‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والترفيه،‭ ‬وجعل‭ ‬المملكة‭ ‬وجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬للشباب‭ ‬الطموح،‭ ‬خصوصاً‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬35‭ ‬عامًا،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬مثالي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزائرين‭ ‬وشجع‭ ‬البرنامج‭ ‬الابتكار‭ ‬والمواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الرقي‭ ‬بجودة‭ ‬الحياة،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬حيوي،‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬الجميع‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬وسعيدة‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬أبدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إعجابها‭ ‬بمركز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬برنامجا‭ ‬رائدا‭ ‬ونوعيا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تميز‭ ‬بسمو‭ ‬رسالته‭ ‬وأهدافه‭ ‬النبيلة‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬مؤكدة‭ ‬سعادتها‭ ‬توافقه‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬لخلق‭ ‬فرص‭ ‬فاعلة‭ ‬للشباب‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬طاقاتهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬لريادة‭ ‬مشاريعهم‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬تنهض‭ ‬بأوطانهم‭. ‬

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