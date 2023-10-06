ترامب سرب لثري أسترالي معلومات سرية حول غواصات نووية أمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ذكرت‭ ‬قناة‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‭ ‬وصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تشارك‭ ‬قبيل‭ ‬مغادرته‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬حول‭ ‬غواصات‭ ‬نووية‭ ‬أمريكية‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬أسترالي‭. ‬

ونقلت‭ ‬الوسيلتان‭ ‬الإعلاميتان‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬لم‭ ‬تسمهما‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مارالاجو‭ ‬بفلوريدا،‭ ‬وهو‭ ‬نادٍ‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬أيضا‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنتوني‭ ‬برات‭. ‬

ثم‭ ‬تشارك‭ ‬هذا‭ ‬الملياردير‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬تغليف‭ ‬الكرتون‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬45‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وفقا‭ ‬لـ‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬موظفون‭ ‬في‭ ‬شركته‭ ‬وصحفيون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬أستراليون،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رؤساء‭ ‬وزراء‭ ‬سابقون‭. ‬

وبحسب‭ ‬الوسيلتان‭ ‬الإعلاميتان،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬برات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬محققين‭ ‬فدراليين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬ما‭ ‬يُزعم‭ ‬أنه‭ ‬تعامل‭ ‬ترامب‭ ‬بإهمال‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬الوثائق‭ ‬السرية‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وهي‭ ‬قضية‭ ‬ستتم‭ ‬محاكمة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬فيها‭ ‬بتاريخ‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭. ‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭ ‬تبادلات‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬الأسطول‭ ‬النووي‭ ‬الأميركي‭ ‬للخطر‭. ‬

ووفقا‭ ‬للوسيلتين‭ ‬الإعلاميتين،‭ ‬فإن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقول‭ ‬لمحاوره‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬شراء‭ ‬غواصات‭ ‬أمريكية،‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬له‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬الرؤوس‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬هذه‭ ‬الغواصات‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬العادية‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬مسافة‭ ‬يمكنها‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬نظيرتها‭ ‬الروسية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭. ‬

وذكرت‭ ‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‭ ‬أن‭ ‬برات‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬مع‭ ‬المحققين‭ ‬الفدراليين‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬جادا‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتباهى‭ ‬لكن‭ ‬المحققين‭ ‬طلبوا‭ ‬منه‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬حساسة‭ ‬جدا‭. ‬