تركيا تعلن ((تحييد)) 26 مسلحا كرديا مع تصاعد الصراع في سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

إسطنبول‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬حيد‮»‬‭ ‬26‭ ‬مسلحا‭ ‬كرديا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬تركية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬للتوتر‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬بقنبلة‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭.‬

وتستخدم‭ ‬تركيا‭ ‬عادة‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬تحييد‮»‬‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬القتل‭.‬

وقالت‭ ‬أنقرة‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬القاعدة‭ ‬التركية‭ ‬أدى‭ ‬لمقتل‭ ‬شرطي‭ ‬تركي‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬ضباط‭ ‬وجنود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دابق‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬شنت‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬ودمرت‭ ‬30‭ ‬هدفا‭ ‬للمسلحين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا،‭ ‬منها‭ ‬بئر‭ ‬نفط‭ ‬ومنشأة‭ ‬تخزين‭ ‬ومخابئ‭.‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬التفجير‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وإصابة‭ ‬شرطيين‭. ‬وقالت‭ ‬تركيا‭ ‬إن‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬جاءا‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬لكن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬السورية‭ ‬نفت‭ ‬ذلك‭.‬

وتصنف‭ ‬تركيا‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تمييزها‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألفا‭.‬

وتصنف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬وليس‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭.‬

ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬مكون‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقد‭ ‬تسبب‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لهذه‭ ‬الوحدات‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬

وقالت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬التركية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬منذ‭ ‬تفجير‭ ‬أنقرة‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أسقطت‭ ‬الخميس‭ ‬طائرة‭ ‬تركية‭ ‬مسيرة‭ ‬مسلحة‭ ‬كانت‭ ‬تحلق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تسقط‭ ‬فيها‭ ‬واشنطن‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لتركيا‭ ‬حليفتها‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البنتاجون‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬تركية‭ ‬شوهدت‭ ‬وهي‭ ‬تنفذ‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬الحسكة‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وإن‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وبالتالي‭ ‬اعتبرت‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬وأسقطتها‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إف‭-‬16‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬لا‭ ‬تتبع‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭. ‬لكن‭ ‬مصدرا‭ ‬أمنيا‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التركي‭ ‬نفذ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬للمسلحين‭ ‬الأكراد‭.‬

وقالت‭ ‬أنقرة‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدرسها‭. ‬ونفذت‭ ‬تركيا‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭. ‬