ليفركوزن يسعىللقب الأول بقيادة ألونسو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعدما‭ ‬بات‭ ‬منافسًا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬سيكون‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مدعوًا‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بصدارته‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬كولن‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬الراين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬الاحد،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بمواجهة‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الثامن‭.‬

وفرض‭ ‬ليفركوزن‭ ‬نفسه‭ ‬مرشحا‭ ‬جادًا‭ ‬لازاحة‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬البوندسليغا‭ ‬الذي‭ ‬احرزه‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الاخيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬انتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬منفرداً‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬الاخير‭ ‬المشوّق‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬2‭-‬2‭. ‬

تأتي‭ ‬عروض‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬استلام‭ ‬الاسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬زمام‭ ‬القيادة،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الهبوط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬8‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وخروجه‭ ‬مبكرًا‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬شهرًا،‭ ‬يجد‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬قط‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بخمس‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬6،‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يهدر‭ ‬النقاط‭ ‬سوى‭ ‬بتعادله‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬نفسه‭ ‬2‭-‬2‭.‬

ويبدو‭ ‬أنّ‭ ‬ألونسو‭ ‬زرع‭ ‬‮«‬شخصية‭ ‬الفوز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬لاعبيه،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬كلاعب‭ ‬لبايرن‭ ‬نفسه‭ (‬2015،‭ ‬2016‭ ‬و2017‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬احرازه‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬ودوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬مرتين،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مرة‭ ‬وكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭.‬

لذا،‭ ‬تبدو‭ ‬الآمال‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬اروقة‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬خرّج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬المحليين‭ ‬والاجانب،‭ ‬لمتابعة‭ ‬العروض‭ ‬القوية،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يعيد‭ ‬الى‭ ‬الاذهان‭ ‬موسم‭ ‬2002،‭ ‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬وكأس‭ ‬ألمانيا،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تصدره‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينهي‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الوصافة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الثلاث‭.‬

وقال‭ ‬ألونسو‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حدث‭ ‬الكثير‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬معظمها‭ ‬أشياء‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬تجربة‭ ‬جيدة‭ ‬جدًا‭ ‬جدًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬الوراء،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬ممتاز‭ ‬للفوز‭ ‬أمام‭ ‬كولن‭ ‬الجريح‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬بأي‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وخسر‭ ‬5‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭.‬

ورغم‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬لليفركوزن،‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يواجه‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬طليعتها‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثاني‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬وبايرن‭ ‬الثالث‭ (‬14‭) ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الرابع‭ (‬14‭) ‬ولايبزيغ‭ ‬الخامس‭

(‬13‭).‬

لاعب‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭: ‬توماس‭ ‬مولر‭ (‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭) ‬قد‭ ‬يبدأ‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬مباريات‭ ‬عدّة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬امكانات‭ ‬اللاعب‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬يبقى‭ ‬لافتًا‭ ‬جدا‭.‬

حمل‭ ‬مولر‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال،‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬بتمريرة‭ ‬صعبة‭ ‬وسط‭ ‬طوق‭ ‬دفاعي‭ ‬كبير،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يمرر‭ ‬الى‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماتيس‭ ‬تل‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭.‬

ويعيد‭ ‬مولر‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬احياء‭ ‬مسيرته‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬توماس‭ ‬توخل،‭ ‬معيدا‭ ‬التذكير‭ ‬بأيامه‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬رغم‭ ‬وفرة‭ ‬الخيارات‭ ‬الهجومية‭.‬

وقال‭ ‬توخل‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الـ‭ ‬36‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬فريقنا‭ ‬وشخص‭ ‬يمكننا‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬تمامًا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يمكنك‭ ‬رؤية‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬والكاريزما‮»‬‭.‬

احصائيات‭ ‬لافتة‭ ‬10‭: ‬سجّل‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ ‬10‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬اي‭ ‬اقل‭ ‬بهدف‭ ‬مما‭ ‬أحرزه‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭: ‬7‭ ‬سجّل‭ ‬مهاجم‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬الدنماركي‭ ‬يوناس‭ ‬ويند‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬اهداف‭ ‬فريقه‭ ‬التسعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬يستضيف‭ ‬شتوتغارت‭ ‬بقيادة‭ ‬غيراسي‭ ‬نظيره‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬بقيادة‭ ‬ويند‭.‬

4‭: ‬أحرز‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬اربعة‭ ‬اهداف‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬الادنى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬ويفتقد‭ ‬بطل‭ ‬مسابقة‭ ‬يوروبا‭ ‬ليغ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬للفرنسي‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭. ‬