قطبا ميلانو ينتظران تعثـر الآخر قمة نابولي-فيورنتينا في الواجهة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتواصل‭ ‬الاثارة‭ ‬على‭ ‬معركة‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬فجوة‭ ‬حقيقية،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬قطبا‭ ‬الصدارة‭ ‬إنتر‭ ‬وجاره‭ ‬ميلان‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬بولونيا‭ ‬وجنوى‭ ‬تواليًا‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الاحد‭.‬

ويتطلع‭ ‬‮«‬نيراتزوري‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تعافيه‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬المفاجئ‭ ‬أمام‭ ‬ساسوولو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة،‭ ‬وتلافي‭ ‬اي‭ ‬تعثر‭ ‬غير‭ ‬مرغوب،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعيه‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بصدارته،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مطاردة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬ميلان‭.‬

ويتساوى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الاول‭ ‬والثاني،‭ ‬مع‭ ‬افضلية‭ ‬الاهداف‭ ‬لانتر‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭.‬

ويعوّل‭ ‬انتر‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬شهيته‭ ‬التهديفية‭ ‬بعد‭ ‬تخطيه‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬مهاجمه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬اول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجّل‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬هاتريك‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬لـ«سيري‭ ‬أ‮»‬،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬سيكون‭ ‬امام‭ ‬مهمة‭ ‬حذرة،‭ ‬بمواجهة‭ ‬بولونيا‭ ‬الثامن‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬انتصارَين‭ ‬واربعة‭ ‬تعادلات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬امام‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬دون‭ ‬اهداف‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يسعى‭ ‬ميلان‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬متسلًحاً‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬لاتسيو‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬وعودته‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬امام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

نابولي‭ ‬يتخطى‭ ‬الأزمات

وتخطى‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أزمة‭ ‬خلافه‭ ‬الحادّ‭ ‬مع‭ ‬مهاجمه‭ ‬النجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬اوسيمهن‭ ‬والزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭ ‬قبيل‭ ‬زيارته‭ ‬المرتقبة‭ ‬لفيورنتينا‭ ‬الأحد‭.‬

وخرج‭ ‬أوسيمهن‭ ‬عن‭ ‬صمته‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬المنشور‭ ‬الذي‭ ‬يسخر‭ ‬منه،‭ ‬مدافعاً‭ ‬عن‭ ‬أهل‭ ‬المدينة‭ ‬الذين‭ ‬اتهموا‭ ‬بالعنصرية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬جدلاً‭ ‬كبيراً‭. ‬وكان‭ ‬نابولي‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬يسخر‭ ‬من‭ ‬لاعبه‭ ‬لإهداره‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬بولونيا‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وأظهر‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬حُذف‭ ‬لاحقاً‭ ‬فشل‭ ‬أوسيمهن‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭ ‬سددها‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬للمرمى‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬للدوري،‭ ‬مرفقا‭ ‬إياه‭ ‬بمقطع‭ ‬صوتي‭ ‬عالي‭ ‬النبرة‭ ‬لمهاجمه‭ ‬يقول‭ ‬فيه‭ ‬للحكم‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تحتسب‭ ‬لي‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬من‭ ‬فضلك‮»‬‭.‬

إلا‭ ‬انّ‭ ‬الحماسة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬اروقة‭ ‬النادي‭ ‬تشي‭ ‬بالسعي‭ ‬لمواصلة‭ ‬الانتفاضة،‭ ‬بعدما‭ ‬مرّ‭ ‬الفريق‭ ‬بفترة‭ ‬تذبذب‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬زخمه‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬4‭-‬0‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬هدف‭ ‬لاوسيمهن،‭ ‬ثمّ‭ ‬خسارة‭ ‬بشق‭ ‬الانفاس‭ ‬امام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وأكّد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورنتيس‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬مشكلة‭ ‬وراء‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭.‬

وقال‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬ال‭ ‬تشيرينغيتو‮»‬‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬سعداء‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬نابولي‭. ‬يواجه‭ (‬اللاعبون‭) ‬مشاكل‭ ‬عندما‭ ‬يغادرون‭ ‬لأنهم‭ ‬يضلّون‭ ‬طريقهم‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬دي‭ ‬لورينتيس‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رحيل‭ ‬المدرب‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الايطالي‭ ‬وانتقال‭ ‬المدافع‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬الى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭.‬

وسيكون‭ ‬اختبار‭ ‬الاحد‭ ‬صعبا‭ ‬لنابولي‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬يتساوى‭ ‬معه‭ ‬بـ14‭ ‬نقطة،‭ ‬بعدما‭ ‬حقّق‭ ‬فيورنتينا‭ ‬بداية‭ ‬واعدة‭ ‬رغم‭ ‬تعثره‭ ‬امام‭ ‬فيرينتسفاروش‭ ‬المجري‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الخميس‭.‬

ضربة‭ ‬لحلم‭ ‬العودة

فريق‭ ‬آخر‭ ‬ليس‭ ‬ببعيد‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬هو‭ ‬يوفنتوس‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يستضيف‭ ‬دربي‭ ‬تورينو‭ ‬الاول‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬حول‭ ‬جاهزية‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬والبولندي‭ ‬أركاديوش‭ ‬ميليك‭. ‬وغاب‭ ‬اللاعبان‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬امام‭ ‬اتالانتا‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي،‭ ‬ويأمل‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬بمشاركة‭ ‬أحدهما‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬لمؤازرة‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬صاحب‭ ‬الاهداف‭ ‬الاربعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ينتظر‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬نتائج‭ ‬‮«‬العينة‭ ‬باء‮»‬‭ ‬لإثبات‭ ‬عدم‭ ‬تعاطيه‭ ‬المنشطات،‭ ‬بعدما‭ ‬قرّرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الإيطالية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬إيقافه‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬تعاطيه‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬المحظور،‭ ‬ما‭ ‬يُشكل‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬جداً‭ ‬لحلمه‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬بعدما‭ ‬عانى‭ ‬الأمرّين‭ ‬جراء‭ ‬الإصابات‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬تناوله،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مرجح‭ ‬جدا،‭ ‬سيتعرض‭ ‬بوغبا‭ ‬لعقوبة‭ ‬الايقاف‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وسيُلغى‭ ‬عقده‭ ‬تلقائيا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭.‬



