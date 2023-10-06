Saturday, 07 October 2023 05:57 GMT

قطبا ميلانو ينتظران تعثـر الآخر قمة نابولي-فيورنتينا في الواجهة

10/6/2023 7:18:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتواصل‭ ‬الاثارة‭ ‬على‭ ‬معركة‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬فجوة‭ ‬حقيقية،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬قطبا‭ ‬الصدارة‭ ‬إنتر‭ ‬وجاره‭ ‬ميلان‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬بولونيا‭ ‬وجنوى‭ ‬تواليًا‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الاحد‭.‬

ويتطلع‭ ‬‮«‬نيراتزوري‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تعافيه‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬المفاجئ‭ ‬أمام‭ ‬ساسوولو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة،‭ ‬وتلافي‭ ‬اي‭ ‬تعثر‭ ‬غير‭ ‬مرغوب،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعيه‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بصدارته،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مطاردة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬ميلان‭.‬

ويتساوى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الاول‭ ‬والثاني،‭ ‬مع‭ ‬افضلية‭ ‬الاهداف‭ ‬لانتر‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭.‬

ويعوّل‭ ‬انتر‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬شهيته‭ ‬التهديفية‭ ‬بعد‭ ‬تخطيه‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬مهاجمه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬اول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجّل‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬هاتريك‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬لـ«سيري‭ ‬أ‮»‬،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬سيكون‭ ‬امام‭ ‬مهمة‭ ‬حذرة،‭ ‬بمواجهة‭ ‬بولونيا‭ ‬الثامن‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬انتصارَين‭ ‬واربعة‭ ‬تعادلات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬امام‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬دون‭ ‬اهداف‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يسعى‭ ‬ميلان‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬متسلًحاً‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬لاتسيو‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬وعودته‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬امام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

نابولي‭ ‬يتخطى‭ ‬الأزمات

وتخطى‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أزمة‭ ‬خلافه‭ ‬الحادّ‭ ‬مع‭ ‬مهاجمه‭ ‬النجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬اوسيمهن‭ ‬والزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭ ‬قبيل‭ ‬زيارته‭ ‬المرتقبة‭ ‬لفيورنتينا‭ ‬الأحد‭.‬

وخرج‭ ‬أوسيمهن‭ ‬عن‭ ‬صمته‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬المنشور‭ ‬الذي‭ ‬يسخر‭ ‬منه،‭ ‬مدافعاً‭ ‬عن‭ ‬أهل‭ ‬المدينة‭ ‬الذين‭ ‬اتهموا‭ ‬بالعنصرية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬جدلاً‭ ‬كبيراً‭. ‬وكان‭ ‬نابولي‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬يسخر‭ ‬من‭ ‬لاعبه‭ ‬لإهداره‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬بولونيا‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وأظهر‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬حُذف‭ ‬لاحقاً‭ ‬فشل‭ ‬أوسيمهن‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭ ‬سددها‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬للمرمى‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬للدوري،‭ ‬مرفقا‭ ‬إياه‭ ‬بمقطع‭ ‬صوتي‭ ‬عالي‭ ‬النبرة‭ ‬لمهاجمه‭ ‬يقول‭ ‬فيه‭ ‬للحكم‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تحتسب‭ ‬لي‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬من‭ ‬فضلك‮»‬‭.‬

إلا‭ ‬انّ‭ ‬الحماسة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬اروقة‭ ‬النادي‭ ‬تشي‭ ‬بالسعي‭ ‬لمواصلة‭ ‬الانتفاضة،‭ ‬بعدما‭ ‬مرّ‭ ‬الفريق‭ ‬بفترة‭ ‬تذبذب‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬زخمه‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬4‭-‬0‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬هدف‭ ‬لاوسيمهن،‭ ‬ثمّ‭ ‬خسارة‭ ‬بشق‭ ‬الانفاس‭ ‬امام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وأكّد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورنتيس‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬مشكلة‭ ‬وراء‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭.‬

وقال‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬ال‭ ‬تشيرينغيتو‮»‬‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬سعداء‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬نابولي‭. ‬يواجه‭ (‬اللاعبون‭) ‬مشاكل‭ ‬عندما‭ ‬يغادرون‭ ‬لأنهم‭ ‬يضلّون‭ ‬طريقهم‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬دي‭ ‬لورينتيس‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رحيل‭ ‬المدرب‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الايطالي‭ ‬وانتقال‭ ‬المدافع‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬الى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭.‬

وسيكون‭ ‬اختبار‭ ‬الاحد‭ ‬صعبا‭ ‬لنابولي‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬يتساوى‭ ‬معه‭ ‬بـ14‭ ‬نقطة،‭ ‬بعدما‭ ‬حقّق‭ ‬فيورنتينا‭ ‬بداية‭ ‬واعدة‭ ‬رغم‭ ‬تعثره‭ ‬امام‭ ‬فيرينتسفاروش‭ ‬المجري‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الخميس‭.‬

ضربة‭ ‬لحلم‭ ‬العودة

فريق‭ ‬آخر‭ ‬ليس‭ ‬ببعيد‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬هو‭ ‬يوفنتوس‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يستضيف‭ ‬دربي‭ ‬تورينو‭ ‬الاول‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬حول‭ ‬جاهزية‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬والبولندي‭ ‬أركاديوش‭ ‬ميليك‭. ‬وغاب‭ ‬اللاعبان‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬امام‭ ‬اتالانتا‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي،‭ ‬ويأمل‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬بمشاركة‭ ‬أحدهما‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬لمؤازرة‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬صاحب‭ ‬الاهداف‭ ‬الاربعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ينتظر‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬نتائج‭ ‬‮«‬العينة‭ ‬باء‮»‬‭ ‬لإثبات‭ ‬عدم‭ ‬تعاطيه‭ ‬المنشطات،‭ ‬بعدما‭ ‬قرّرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الإيطالية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬إيقافه‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬تعاطيه‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬المحظور،‭ ‬ما‭ ‬يُشكل‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬جداً‭ ‬لحلمه‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬بعدما‭ ‬عانى‭ ‬الأمرّين‭ ‬جراء‭ ‬الإصابات‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬تناوله،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مرجح‭ ‬جدا،‭ ‬سيتعرض‭ ‬بوغبا‭ ‬لعقوبة‭ ‬الايقاف‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وسيُلغى‭ ‬عقده‭ ‬تلقائيا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭.‬


MENAFN06102023000055011008ID1107204755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث