قطبا ميلانو ينتظران تعثـر الآخر قمة نابولي-فيورنتينا في الواجهة

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): تتواصل الاثارة على معركة الصدارة في الدوري الايطالي لكرة القدم في ظل عدم تمكن فريق واحد من خلق فجوة حقيقية، حيث يواجه قطبا الصدارة إنتر وجاره ميلان كلاً من بولونيا وجنوى تواليًا ضمن المرحلة الثامنة اليوم السبت، فيما يخوض نابولي حامل اللقب اختباراً صعباً امام مضيفه فيورنتينا الاحد.
ويتطلع «نيراتزوري» إلى مواصلة تعافيه بعد التعادل المفاجئ أمام ساسوولو في المرحلة قبل الاخيرة، وتلافي اي تعثر غير مرغوب، في ظل سعيه للاحتفاظ بصدارته، وخصوصاً في ظل مطاردة شرسة من ميلان.
ويتساوى الفريقان في المركزين الاول والثاني، مع افضلية الاهداف لانتر برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة.
ويعوّل انتر على مواصلة شهيته التهديفية بعد تخطيه ساليرنيتانا برباعية نظيفة حملت توقيع مهاجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي أصبح اول لاعب يسجّل «سوبر هاتريك» بعد دخوله كبديل في التاريخ الحديث لـ«سيري أ»، اضافة الى الفوز المهم على بنفيكا البرتغالي 1-0 في دوري أبطال أوروبا.
الا انّ فريق المدرب سيموني إنزاغي سيكون امام مهمة حذرة، بمواجهة بولونيا الثامن الذي خسر مرة واحدة من أصل سبع مباريات مقابل انتصارَين واربعة تعادلات، من بينها امام نابولي في الجولة الخامسة دون اهداف.
من جهته، يسعى ميلان الى تحقيق فوزه الرابع تواليًا في الدوري، متسلًحاً بمعنويات عالية بعد فوزه على لاتسيو 2-0، وعودته من ألمانيا بتعادل سلبي امام بوروسيا دورتموند.
نابولي يتخطى الأزمات
وتخطى نابولي حامل اللقب أزمة خلافه الحادّ مع مهاجمه النجم النيجيري فيكتور اوسيمهن والزلزال الذي ضرب غرب المدينة قبيل زيارته المرتقبة لفيورنتينا الأحد.
وخرج أوسيمهن عن صمته لأول مرة منذ المنشور الذي يسخر منه، مدافعاً عن أهل المدينة الذين اتهموا بالعنصرية على خلفية مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً كبيراً. وكان نابولي قد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به يسخر من لاعبه لإهداره ركلة جزاء في التعادل السلبي مع بولونيا نهاية الأسبوع الماضي.
وأظهر منشور على منصة «تيك توك» حُذف لاحقاً فشل أوسيمهن في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 72 سددها بجانب القائم الأيمن للمرمى أمام بولونيا ضمن المرحلة الخامسة للدوري، مرفقا إياه بمقطع صوتي عالي النبرة لمهاجمه يقول فيه للحكم: «هل تحتسب لي ركلة جزاء من فضلك».
إلا انّ الحماسة المتجددة في اروقة النادي تشي بالسعي لمواصلة الانتفاضة، بعدما مرّ الفريق بفترة تذبذب قبل ان يستعيد زخمه بفوز كبير على ليتشي 4-0 من بينها هدف لاوسيمهن، ثمّ خسارة بشق الانفاس امام ريال مدريد الاسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا.
وأكّد رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس عدم وجود اي مشكلة وراء التأخر في تجديد عقد المهاجم النيجيري حتى عام 2027، كما كان متوقعا.
وقال لبرنامج «ال تشيرينغيتو» التلفزيوني الإسباني: «الجميع سعداء دائمًا في نابولي. يواجه (اللاعبون) مشاكل عندما يغادرون لأنهم يضلّون طريقهم».
وشدّد دي لورينتيس على رغبة النادي الجنوبي بالدفاع عن لقبه والمنافسة في دوري الابطال على الرغم من رحيل المدرب لوتشانو سباليتي لتدريب المنتخب الايطالي وانتقال المدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي الى بايرن ميونيخ الالماني.
وسيكون اختبار الاحد صعبا لنابولي امام فريق يتساوى معه بـ14 نقطة، بعدما حقّق فيورنتينا بداية واعدة رغم تعثره امام فيرينتسفاروش المجري بنتيجة 2-2 في مسابقة «كونفرنس ليغ» الخميس.
ضربة لحلم العودة
فريق آخر ليس ببعيد عن دائرة المنافسة هو يوفنتوس (14 نقطة)، والذي يستضيف دربي تورينو الاول لهذا الموسم السبت في ظل مخاوف حول جاهزية الصربي دوشان فلاهوفيتش والبولندي أركاديوش ميليك. وغاب اللاعبان عن المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي امام اتالانتا الاحد الماضي، ويأمل المدرب ماسيميليانو أليغري بمشاركة أحدهما على الاقل لمؤازرة فيديريكو كييزا صاحب الاهداف الاربعة هذا الموسم.
في المقابل، ينتظر لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا نتائج «العينة باء» لإثبات عدم تعاطيه المنشطات، بعدما قرّرت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات إيقافه مؤقتاً بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، ما يُشكل ضربة قاسية جداً لحلمه بالعودة الى مستواه السابق بعدما عانى الأمرّين جراء الإصابات.
وفي حال ثبوت تناوله، وهو أمر مرجح جدا، سيتعرض بوغبا لعقوبة الايقاف أربع سنوات من كرة القدم وسيُلغى عقده تلقائيا مع نادي «السيدة العجوز».
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