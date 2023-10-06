أرسنال لفكّ عقدة سيتي وإنزاله عن الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬عقدته‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وتسلّق‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬يخوض‭ ‬أرسنال‭ ‬مواجهة‭ ‬نارية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬اللندنية‭ ‬مع‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭.‬

ويعوّل‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬يسبقه‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬المتواضع‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬السبت‭ ‬لينفرد‭ ‬بالصدارة‭ ‬مؤقتاً‭.‬

وفيما‭ ‬يبحث‭ ‬يونايتد‭ ‬عن‭ ‬فرملة‭ ‬سقوطه‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة،‭ ‬بلقاء‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬برنتفورد،‭ ‬يحل‭ ‬ليفربول‭ ‬الرابع‭ ‬والغاضب‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬التحكيمية‭ ‬الظالمة،‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭.‬

أرتيتا‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تعافي‭ ‬ساكا‭ ‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬اقتناص‭ ‬لقب‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬خلال‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬دمّر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬أحلام‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬المستقيم‭ ‬الأخير‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

تضمّنت‭ ‬عودة‭ ‬‮«‬سيتينزنز‮»‬‭ ‬فوزين‭ ‬لسيتي‭ ‬على‭ ‬أرسنال‭ (‬3-1‭ ‬و4‭-‬1‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬نظيفة‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬ضد‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬2020‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬تدريبه‭ ‬أرسنال،‭ ‬يتأخر‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬معلّمه‮»‬‭ ‬السابق‭ ‬ومواطنه‭ ‬غوارديولا‭ ‬بمجموع‭ ‬أهداف‭ ‬محرج‭ ‬يبلغ‭ ‬3‭-‬19،‭ ‬رغم‭ ‬فوزه‭ ‬بالمباراة‭ ‬الشرفية‭ ‬لدرع‭ ‬المجتمع‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حماوة‭ ‬المباراة،‭ ‬تعرّض‭ ‬سيتي‭ ‬لخسارته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ (‬1-2‭).‬

لكن‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬قد‭ ‬يخوضون‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجمهم‭ ‬الاول‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭. ‬عرج‭ ‬الجناح‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬آخر‭ ‬87‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أساسياً،‭ ‬خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬سيتي،‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬والدوري‭ ‬والكأس‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدفاعي‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬لإكمال‭ ‬عقوبة‭ ‬ايقافه‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

أزمة‭ ‬وراء‭ ‬أزمة‭ ‬

وفيما‭ ‬كان‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ينتظر‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬لحصد‭ ‬فوز‭ ‬تلو‭ ‬الآخر،‭ ‬يواجه‭ ‬أزمة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬بعد‭ ‬تدهور‭ ‬نتائجه‭.‬

يأمل‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬خسارته‭ ‬مرة‭ ‬ثالثة‭ ‬توالياً،‭ ‬بعد‭ ‬الأولى‭ ‬الموجعة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬ثم‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

بات‭ ‬لاعبو‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬في‭ ‬البرميرليغ‭.‬

وتغلب‭ ‬برنتفورد‭ ‬مرّة‭ ‬يتيمة‭ ‬على‭ ‬يونايتد‭ ‬منذ‭ ‬1938،‭ ‬لكنها‭ ‬أتت‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بنتيجة‭ ‬ساحقة‭ ‬4‭-‬0‭.‬

وبعد‭ ‬موسم‭ ‬مشجّع،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬يتوقع‭ ‬هذا‭ ‬التدهور‭ ‬في‭ ‬النتائج،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إصابات‭ ‬متلاحقة،‭ ‬أخطاء‭ ‬لحارسه‭ ‬الجديد‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭ ‬وصيام‭ ‬المهاجم‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثين‭ ‬هدفاً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

برايتون‭ ‬لترويض‭ ‬غضب‭ ‬ليفربول‭ ‬

يسافر‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬لإنجلترا‭ ‬لمقابلة‭ ‬برايتون،‭ ‬وهو‭ ‬غاضب‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬الذي‭ ‬كلفه‭ ‬هدفاً‭ ‬محققاً‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬وبالتالي‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وطالب‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬بإعادة‭ ‬المباراة،‭ ‬مدركاً‭ ‬ان‭ ‬فرص‭ ‬حدوث‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ضئيلة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬برايتون‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬أمثال‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬بيد‭ ‬انه‭ ‬تعرض‭ ‬لسقوط‭ ‬صاخب‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬1‭-‬6‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬

أقرّ‭ ‬مدربه‭ ‬الفذ‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬يخوض‭ ‬‮«‬رياضة‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ ‬بفريقه‭ ‬والجدول‭ ‬المزدحم‭ ‬جراء‭ ‬موسمه‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأوّل‭.‬

قال‭ ‬الإيطالي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أتحدّث‭ ‬عن‭ ‬النتيجة،‭ ‬بل‭ ‬عن‭ ‬السلوك‭ ‬والشغف‭ ‬المختلفين‭ ‬اللذين‭ ‬سنظهرهما‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬