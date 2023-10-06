أرسنال لفكّ عقدة سيتي وإنزاله عن الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): آملاً في فك عقدته أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم وتسلّق صدارة الترتيب، يخوض أرسنال مواجهة نارية على أرضه اللندنية مع كتيبة المدرب بيب غوارديولا غدا الأحد ضمن المرحلة الثامنة.
ويعوّل توتنهام على تعادل في مباراة القمة يسبقه بفوز على مضيفه المتواضع لوتون تاون السبت لينفرد بالصدارة مؤقتاً.
وفيما يبحث يونايتد عن فرملة سقوطه السريع في حفرة النتائج السيئة، بلقاء سهل على أرضه ضد برنتفورد، يحل ليفربول الرابع والغاضب من القرارات التحكيمية الظالمة، على برايتون السادس في مباراة قوية.
أرتيتا يأمل في تعافي ساكا
بعد أن كان قريباً من اقتناص لقب أول في الدوري خلال عقدين من الزمن، دمّر مانشستر سيتي أحلام أرسنال في الخط المستقيم الأخير الموسم الماضي.
تضمّنت عودة «سيتينزنز» فوزين لسيتي على أرسنال (3-1 و4-1)، ضمن سلسلة نظيفة من سبع مباريات ضد أرسنال في الدوري بدأت منذ نهاية 2020.
وخلال فترة تدريبه أرسنال، يتأخر الإسباني ميكيل أرتيتا أمام «معلّمه» السابق ومواطنه غوارديولا بمجموع أهداف محرج يبلغ 3-19، رغم فوزه بالمباراة الشرفية لدرع المجتمع مطلع الموسم بركلات الترجيح.
وما يزيد من حماوة المباراة، تعرّض سيتي لخسارته الأولى هذا الموسم بعد ستة انتصارات متتالية، أمام ولفرهامبتون (1-2).
لكن «المدفعجية» قد يخوضون المباراة من دون نجمهم الاول بوكايو ساكا. عرج الجناح الذي خاض آخر 87 مباراة في الدوري أساسياً، خلال الخسارة المفاجئة أمام لنس الفرنسي منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، يغيب عن سيتي، بطل أوروبا والدوري والكأس الموسم الماضي، لاعب وسطه الدفاعي الإسباني رودري، لإكمال عقوبة ايقافه ثلاث مباريات.
أزمة وراء أزمة
وفيما كان مانشستر يونايتد ينتظر هذه الفترة من الموسم لحصد فوز تلو الآخر، يواجه أزمة تلو الأخرى بعد تدهور نتائجه.
يأمل في عدم خسارته مرة ثالثة توالياً، بعد الأولى الموجعة أمام ضيفه كريستال بالاس، ثم غلطة سراي التركي في دوري الأبطال.
بات لاعبو المدرب الهولندي إريك تن هاغ على بعد سبع نقاط من المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال، بعد خسارتهم أربع مرات في أول سبع مباريات، للمرة الاولى في تاريخ مشاركاتهم في البرميرليغ.
وتغلب برنتفورد مرّة يتيمة على يونايتد منذ 1938، لكنها أتت الموسم الماضي بنتيجة ساحقة 4-0.
وبعد موسم مشجّع، لم يكن تن هاغ يتوقع هذا التدهور في النتائج، في ظل إصابات متلاحقة، أخطاء لحارسه الجديد الكاميروني أندريه أونانا وصيام المهاجم ماركوس راشفورد الذي سجل ثلاثين هدفاً الموسم الماضي.
برايتون لترويض غضب ليفربول
يسافر ليفربول إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا لمقابلة برايتون، وهو غاضب من خطأ حكم الفيديو المساعد الذي كلفه هدفاً محققاً أمام توتنهام وبالتالي خسارته الأولى هذا الموسم 1-2.
وطالب مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بإعادة المباراة، مدركاً ان فرص حدوث هذا الأمر ضئيلة.
في المقابل، حقق برايتون نتائج رائعة بالتغلب على أمثال مانشستر يونايتد ونيوكاسل 3-1، بيد انه تعرض لسقوط صاخب أمام أستون فيلا 1-6 في الجولة الأخيرة.
أقرّ مدربه الفذ روبرتو دي تزيربي بأن فريقه يخوض «رياضة مختلفة» هذا الموسم، في ظل الإصابات التي تعصف بفريقه والجدول المزدحم جراء موسمه الأوروبي الأوّل.
قال الإيطالي: «لا أتحدّث عن النتيجة، بل عن السلوك والشغف المختلفين اللذين سنظهرهما حتى نهاية الموسم».
MENAFN06102023000055011008ID1107204754