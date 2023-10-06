ريال مدريد وبرشلونة يعودان إلى سجال الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعدما‭ ‬حققا‭ ‬انتصارين‭ ‬مهمين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬يعود‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المتصدّر‭ ‬وملاحقه‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬التنافس‭ ‬محلياً،‭ ‬عندما‭ ‬يواجهان‭ ‬أوساسونا‭ ‬وغرناطة‭ ‬توالياً،‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

قلب‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬بلانكوس‮»‬‭ ‬الطاولة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القاريّة‭ ‬الأم،‭ ‬عندما‭ ‬عاد‭ ‬بفوز‭ ‬مهم‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬ليضمن‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬الثالثة،‭ ‬وينافس‭ ‬مرتاحاً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬عرشه‭ ‬المحلي‭ (‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭).‬

وقد‭ ‬تكون‭ ‬الفرصة‭ ‬مؤاتية‭ ‬جداً‭ ‬لرجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬لتعزيز‭ ‬تفوّقهم،‭ ‬إذ‭ ‬يستضيف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أوساسونا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

تاريخياً،‭ ‬واجه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬82‭ ‬مرة،‭ ‬ففاز‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬مباراة‭ ‬مقابل‭ ‬13‭ ‬خسارة‭ ‬و19‭ ‬تعادلاً‭.‬

في‭ ‬تلك‭ ‬المباريات‭ ‬كان‭ ‬ريال‭ ‬غزيراً‭ ‬بالتسجيل‭ ‬مع‭ ‬176‭ ‬هدفاً‭ ‬فيما‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬78‭ ‬هدفاً‭. ‬وأفضليته‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬في‭ ‬الـ«ليغا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬2011‭.‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يبقى‭ ‬التخوّف‭ ‬الذي‭ ‬يثيره‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬باللعب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مهاجم‭ ‬صريح،‭ ‬معتمداً‭ ‬في‭ ‬الغالب،‭ ‬رغم‭ ‬تواجد‭ ‬خوسيلو‭ ‬في‭ ‬دكة‭ ‬الاحتياط،‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬يتصّدر‭ ‬حالياً‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭.‬

كما‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عودة‭ ‬إشكالية‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة،‭ ‬بعد‭ ‬استجوابه‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاض‭ ‬إسباني‭ ‬حيال‭ ‬الإهانات‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فالنسيا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

من‭ ‬يعوّض‭ ‬غياب‭ ‬‮«‬ليفا»؟‭ ‬

لكن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬متربّصاً‭ ‬لأي‭ ‬زلّة‭ ‬من‭ ‬غريمه،‭ ‬للانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬مجدداً‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬غرناطة‭ ‬الأحد‭.‬

لن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬للكاتالونيين،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنهم‭ ‬عجزوا‭ ‬عن‭ ‬التفوّق‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬خسارة‭ ‬وتعادلين‭.‬

ويخوض‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭ ‬غمار‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬الصفوف‭. ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬أصلاً‭ ‬يفتقد‭ ‬للثلاثي‭ ‬بيدري‭ ‬والهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬بإصابة‭ ‬مهاجمة‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬إسبانية‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬غياب‭ ‬البولندي‭ ‬لمدة‭ ‬شهر،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

وبالتالي،‭ ‬وبحسب‭ ‬التقارير،‭ ‬فإن‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬هيرنانديس‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬أمام‭ ‬بورتو‭ ‬مباراته‭ ‬المائة‭ ‬مع‭ ‬برشلونة،‭ ‬قد‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬أكاديمية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ماسيا‮»‬‭ ‬للاستعانة‭ ‬ببعض‭ ‬المهاجمين،‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬ليفاندوفسكي‭.‬

سوسييداد‭ ‬يزحف‭ ‬بصمت‭ ‬

وراء‭ ‬الغريمين،‭ ‬يقبع‭ ‬نادي‭ ‬جيرونا‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬ثالثاً،‭ ‬منتظراً‭ ‬إمكانية‭ ‬استعادة‭ ‬زخمه‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬قادش‭.‬

لكن‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬ستكون‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الذي‭ ‬يزحف‭ ‬بصمت‭ ‬وثبات‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدّمة‭.‬

يعتمد‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يحتلّ‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬على‭ ‬جناحه‭ ‬الدولي‭ ‬الياباني‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يتألق‭ ‬مسجلاً‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الباسكي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وبالتالي،‭ ‬فهو‭ ‬ورقة‭ ‬رابحة‭ ‬للمدرب‭ ‬إيمانول‭ ‬ألغواسيل‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الرابع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برايس‭ ‬مينديس‭ ‬وميكيل‭ ‬أويارسابال‭ ‬وميكيل‭ ‬ميرينو‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬انتصاره‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬‮«‬روخيبلانكوس‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬يقفز‭ ‬سوسييداد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وهو‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬فيه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزاً‭ ‬مهماً‭ ‬على‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬الثلاثاء‭.‬

لكن‭ ‬أتلتيكو‭ ‬ليس‭ ‬خصماً‭ ‬سهل‭ ‬المنال،‭ ‬إذ‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬كبيراً‭ ‬خصوصاً‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬بالدربي‭ ‬على‭ ‬ريال،‭ ‬ثم‭ ‬الانتصارين‭ ‬الرائعين‭ ‬على‭ ‬قادش‭ ‬بالدوري،‭ ‬وفينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الأربعاء‭.‬