مدرب إسبانيا يأمل في نهائي ببلاده والمغرب أيضا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد (أ ف ب): أشاد مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي أمس الجمعة باختيار بلاده والبرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، معرباً عن أمله في أن تقام المباراة النهائية في بلاده، وذلك غداة رغبة مماثلة أعربت عنها الرباط.
وعلق دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي بعد يومين من الإعلان المفاجئ من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا): «إنه مصدر فرح ويجب أن نحتفل به».
وأضاف: «هذا حدث مهم جدا وهو نتيجة العمل الذي تم إنجازه في السنوات الأخيرة».
كما انتهز المدرب الإسباني الفرصة للتعبير عن رغبته في «إقامة نهائي كأس العالم في إسبانيا»، دون تحديد ملعب معين. وقال:«هناك الكثير من الملاعب الجميلة في جميع أنحاء إسبانيا.«
وكان رئيس الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية للعبة فوزي لقجع أعرب الخميس عن رغبة الرباط في استضافة المباراة النهائية لمونديال 2030.
وقال في تصريحات لإذاعة «مارس» الرياضية: «نأمل، هذا هو الهدف، أن نعيش نهاية استثنائية عالمية إن شاء الله بملعب سيكون رائعا واستثنائيا في الدار البيضاء»، حيث سيتم بناء ملعب جديد، مضيفا «سنتوج (مشروع تنظيم كأس العالم) إن شاء الله باحتفالات في الملعب الكبير للدار البيضاء في مباراة نهائية تاريخية إن شاء الله».
وبالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال والمغرب، ستستضيف ثلاث دول من أمريكا الجنوبية هي الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي، ثلاث مباريات من نسخة 2030 احتفالا بالذكرى المئوية للنسخة الأولى التي أقيمت عام 1930 في الأوروغواي.
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