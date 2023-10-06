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مدرب إسبانيا يأمل في نهائي ببلاده والمغرب أيضا

10/6/2023 7:18:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشاد‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬باختيار‭ ‬بلاده‭ ‬والبرتغال‭ ‬والمغرب‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2030،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬رغبة‭ ‬مماثلة‭ ‬أعربت‭ ‬عنها‭ ‬الرباط‭.‬

وعلق‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬المفاجئ‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭): ‬‮«‬إنه‭ ‬مصدر‭ ‬فرح‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬به‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬حدث‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬وهو‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬انتهز‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬إقامة‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬ملعب‭ ‬معين‭. ‬وقال‭:‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬الجميلة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬إسبانيا‭.‬‮«‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ (‬الاتحاد‭) ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬للعبة‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع‭ ‬أعرب‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمونديال‭ ‬2030‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬مارس‮»‬‭ ‬الرياضية‭: ‬‮«‬نأمل،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف،‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬نهاية‭ ‬استثنائية‭ ‬عالمية‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬بملعب‭ ‬سيكون‭ ‬رائعا‭ ‬واستثنائيا‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬ملعب‭ ‬جديد،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سنتوج‭ (‬مشروع‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭) ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬باحتفالات‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الكبير‭ ‬للدار‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬تاريخية‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬والمغرب،‭ ‬ستستضيف‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬هي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والأوروغواي‭ ‬والباراغواي،‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬2030‭ ‬احتفالا‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬في‭ ‬الأوروغواي‭.‬

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