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أنشيلوتي غاضب بسبب ((بينوتشيوس))

10/6/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):
‬حرص‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لنادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬ديبورت‮»‬‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬فالنسيا‭ ‬بالكذب‭ ‬بشأن‭ ‬الهجمات‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬أدانها‭.‬

واتهم‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬ديبورتي‮»‬‭ ‬بالرغبة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تحويل‮»‬‭ ‬النقاش،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬فينيسيوس‭ ‬كان‭ ‬ضحية‭ ‬لتصرفات‭ ‬عنصرية‮»‬‭.‬

وقامت‭ ‬الصحيفة‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬أخبار‭ ‬نادي‭ ‬فالنسيا،‭ ‬الخميس‭ ‬بنشر‭ ‬صورة‭ ‬للاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بأنف‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الصفحة‭ ‬الأولى‭ ‬وكتبت‭ ‬عليها‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬بينوتشيوس‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬تعليق‭ ‬الصورة‭ ‬إلى‭ ‬بينوكيو،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬شخصيات‭ ‬الأطفال‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬أنفه‭ ‬ينمو‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬كذبة‭ ‬يرويها‭.‬

وأضاف‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬‮«‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬عشر‭ ‬مرات،‭ ‬ألف‭ ‬مرة،‭ ‬أو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬مرة،‭ ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬نفسها،‭ ‬لدينا‭ ‬لاعب‭ ‬يقع‭ ‬ضحية‭ ‬الإهانات‭ ‬العنصرية‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتابع‭ ‬‮«‬يؤلمني‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬يريد‭ ‬تشويه‭ ‬شهادة‭ ‬الضحية‮«‬‭.‬

وتم‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاض‭ ‬في‭ ‬فالنسيا‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬وحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬شعر‭ ‬بالإهانة‮»»‬‭ ‬بسبب‭ ‬التصرفات‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬تتعلق‭ ‬‮«‬بلون‭ ‬بشرته‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬ينكر‭ ‬نادي‭ ‬فالنسيا‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬مندهش‭ ‬وغاضب،‭ ‬ويطالب‭ ‬فينسيوس‭ ‬بتصحيح‭ ‬تصريحاته‭ ‬علنًا‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشوه‭ ‬سمعة‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ميستايا‭.‬

وتعود‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬فالنسيا،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬فينيسيوس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭ ‬بتوجيه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬جماهير‭ ‬فالنسيا،‭ ‬متهما‭ ‬إياه‭ ‬بشتمه‭ ‬ووصفه‭ ‬بـ«القرد‮»‬‭.‬

وتوقفت‭ ‬المباراة‭ ‬لعدة‭ ‬دقائق‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

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