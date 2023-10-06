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نابولي يهدد بمقاضاة شركة مصنعة لـ((دمية أوسيمين))

10/6/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):
‬هدد‭ ‬نادي‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬شركة‭ ‬ألعاب‭ ‬إيطالية‭ ‬تستعد‭ ‬لتسويق‭ ‬دمية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬بقميص‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭.‬

وقال‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬نشر‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬منتج‭ ‬غير‭ ‬رسمي،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬ترخيص‭ ‬إنتاجه‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ولذلك‭ ‬اتخذ‭ ‬النادي‭ ‬إجراءات‭ ‬لحماية‭ ‬مصالحه‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

وصممت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬دجوكي‭ ‬بريتسيوزي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بتسويق‭ ‬مجموعة‭ ‬شهيرة‭ ‬من‭ ‬الدمى‭ ‬ودمى‭ ‬الأطفال،‭ ‬‮«‬شيتشوبيلو‭ ‬بومبر‮»‬‭ (‬المهاجم‭ ‬السمين‭ ‬باللغة‭ ‬الإيطالية‭) ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬اسم‭ ‬أوسيمهن‭ ‬أو‭ ‬الإشارة‭ ‬صراحةً‭ ‬إلى‭ ‬نابولي‭.‬

لكنها‭ ‬تحمل‭ ‬مثل‭ ‬أوسيمين،‭ ‬قناعاً‭ ‬واقيًا‭ ‬وقميصًا‭ ‬أزرق‭ ‬سماويًا‭ ‬مختومًا‭ ‬بالرقم‭ ‬9،‭ ‬مثل‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬دجوكي‭ ‬بريتسيوزي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اتصلت‭ ‬بها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وكان‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬الشركة‭ ‬إنريكو‭ ‬بريتسيوزي‭ ‬من‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬2021‭ ‬مساهمًا‭ ‬بأغلبية‭ ‬الأسهم‭ ‬ورئيسًا‭ ‬لنادي‭ ‬جنوى‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وأوضحت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كورييري‭ ‬ديلو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬دجوكي‭ ‬بريتسيوزي‭ ‬قام‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬بتسويق‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬شيتشوبيلو‭ ‬دي10إس‮»‬‭ (‬ Cicciobello ‭ ‬ D 1 OS ‭) ‬الذي‭ ‬يذكر‭ ‬بفضول‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا،‭ ‬أسطورة‭ ‬نابولي‭.‬

وكان‭ ‬روبرتو‭ ‬كاليندا،‭ ‬وكيل‭ ‬أعمال‭ ‬أوسيمهن،‭ ‬هدد‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬لنشره‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬يسخر‭ ‬من‭ ‬الدولي‭ ‬النيجيري‭ ‬بعد‭ ‬إهداره‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬بولونيا‭ (‬0-0‭) ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬للدوري‭ ‬الإيطالي‭.‬

وتم‭ ‬حذف‭ ‬الفيديو‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬نابولي‭ ‬على‭ ‬‮«‬تيمك‭ ‬توك‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬النادي‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬إيذاء‭ ‬أوسيمهن‭ ‬أو‭ ‬السخرية‭ ‬منه‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬أعلن‭ ‬اللاعب‭ ‬بعدها‭ ‬حبه‭ ‬لناديه‭ ‬والمدينة‭.‬

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