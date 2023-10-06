مصدر: العينة ((ب)) لفحص منشطات بوغبا إيجابية أيضا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما (أ ف ب): أكّد فحص العينة «ب» التي طلبها الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، وجود مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس أمس الجمعة، مؤكدا معلومات نشرتها الصحف الإيطالية.
ويواجه لاعب الوسط البالغ 30 عاماً المتوّج بلقب مونديال 2018، والموقوف عن اللعب احتياطياً منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف مدة أربع سنوات، قد تُخفّض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد. كما يمكن تخفيض العقوبة بضعة أشهر، بحال تعاطي المادة «خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه».
وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها في 20 أغسطس. ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
وفي هذه الحالة، تمكن للاعب من طلب تحليل مضاد للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة، أثبت الخميس تعاطيه المادة المحظورة.
ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب الشهر الماضي، أن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.
ويحفّز التسوستيرون، هرمون الخصوبة والجنس الذكوري، نمو العضلات في الجسم.
ومنذ إعلان تعاطيه منشطات، لم يتدرب بوغبا مع يوفنتوس تورينو، العائد إليه في يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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