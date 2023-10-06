مصدر: العينة ((ب)) لفحص منشطات بوغبا إيجابية أيضا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬فحص‭ ‬العينة‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬طلبها‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وجود‭ ‬مستويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬التستسوستيرون،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬معلومات‭ ‬نشرتها‭ ‬الصحف‭ ‬الإيطالية‭.‬

ويواجه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البالغ‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬2018،‭ ‬والموقوف‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬احتياطياً‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬قد‭ ‬تُخفّض‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬بحال‭ ‬إثبات‭ ‬عدم‭ ‬تناول‭ ‬المادة‭ ‬المحظورة‭ ‬عن‭ ‬عمد‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬تخفيض‭ ‬العقوبة‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬بحال‭ ‬تعاطي‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬خارج‭ ‬فترة‭ ‬المسابقات‭ ‬وعدم‭ ‬ارتباطها‭ ‬برفع‭ ‬أدائه‮»‬‭.‬

وسقط‭ ‬بوغبا‭ (‬91‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭) ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬واكتفى‭ ‬بخوض‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات،‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬المنشطات‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ومضيفه‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭. ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬كان‭ ‬بوغبا‭ ‬أحد‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬للخضوع‭ ‬للاختبار‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬تمكن‭ ‬للاعب‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬تحليل‭ ‬مضاد‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬العينة،‭ ‬أثبت‭ ‬الخميس‭ ‬تعاطيه‭ ‬المادة‭ ‬المحظورة‭.‬

ولتبرير‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة،‭ ‬أفاد‭ ‬المقربون‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬التستوستيرون‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬مكمّل‭ ‬غذائي‭ ‬وصفه‭ ‬طبيب‭ ‬استشاره‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ويحفّز‭ ‬التسوستيرون،‭ ‬هرمون‭ ‬الخصوبة‭ ‬والجنس‭ ‬الذكوري،‭ ‬نمو‭ ‬العضلات‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬

ومنذ‭ ‬إعلان‭ ‬تعاطيه‭ ‬منشطات،‭ ‬لم‭ ‬يتدرب‭ ‬بوغبا‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬تورينو،‭ ‬العائد‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬مواسم‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭.‬



