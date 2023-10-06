المــوت ومرهــون يديران نهــائي الســيدات بآســياد هانغتشــو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أدار الطاقم الدولي البحريني المكون من الحكمان حسين الموت وسمير مرهون المباراة النهائية لمنافسات كرة اليد للسيدات، والتي جمعت بين المنتخب الياباني ونظيره المنتخب الكوري الجنوبي في المباراة التي أقيمت يوم أمس الأول وانتهت بفوز المنتخب الياباني وحصوله على الميدالية الذهبية في منافسات كرة اليد للسيدات.
ونجح الطاقم البحريني في إدارة المباراة بنجاح واضح، وإشادة واسعة بعد الصورة التي ظهرت بها المباراة النهائية، وهو ما يعكس المستوى العالي الذي وصل إليه الموت ومرهون في إدارة مباريات اللعبة.
وسبق للموت ومرهون إدارة العديد من البطولات القارية والمشاركة في البطولات العالمية، حيث يحظى الثنائي بثقة كبير من جانب الاتحاد الآسيوي للعبة، إضافة إلى الاتحاد الدولي، ويعد من خيرة الأطقم الآسيوي التي يعتمد عليها الاتحاد القاري في مختلف البطولات التي يقيمها، وبالخصوص على مستوى الرجال والسيدات.
وجاء اختيار الطاقم البحريني لإدارة المباراة النهائية عطفاً على المستوى الرفيع الذي ظهر به الموت ومرهون خلال المباريات التي أدارها الطاقم، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي في إدارة المباريت المهمة والحساسة على المستوى القاري.
ويعد تواجد الموت ومرهون في المباراة النهائي مكسب يضاف إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها كرة اليد البحرينية بصورة خاصة، والتواجد البحريني بصورة عامة في هذا المحفل القاري.
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