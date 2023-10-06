المــوت ومرهــون يديران نهــائي الســيدات بآســياد هانغتشــو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أدار‭ ‬الطاقم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬الحكمان‭ ‬حسين‭ ‬الموت‭ ‬وسمير‭ ‬مرهون‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬للسيدات،‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬ونظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬للسيدات‭.‬

ونجح‭ ‬الطاقم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المباراة‭ ‬بنجاح‭ ‬واضح،‭ ‬وإشادة‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بها‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬الموت‭ ‬ومرهون‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬اللعبة‭.‬

وسبق‭ ‬للموت‭ ‬ومرهون‭ ‬إدارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬الثنائي‭ ‬بثقة‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬الأطقم‭ ‬الآسيوي‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يقيمها،‭ ‬وبالخصوص‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭.‬

وجاء‭ ‬اختيار‭ ‬الطاقم‭ ‬البحريني‭ ‬لإدارة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬عطفاً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬الموت‭ ‬ومرهون‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الطاقم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المباريت‭ ‬المهمة‭ ‬والحساسة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري‭.‬

ويعد‭ ‬تواجد‭ ‬الموت‭ ‬ومرهون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائي‭ ‬مكسب‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬المكاسب‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة،‭ ‬والتواجد‭ ‬البحريني‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬القاري‭.‬