بعد تحقيقهم 16 ميدالية بينها 10 ذهبيات بآسياد هانغتشواســتقبال رســمي لأبــطال وبطــلات ألعــاب القــوى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬استقبالا‭ ‬رسميا‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬محملا‭ ‬بـ16‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬بينها‭ ‬10‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضية‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬الثاني‭ ‬آسيويا‭ ‬خلف‭ ‬الصين‭ ‬والأول‭ ‬عربيا‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لجدول‭ ‬ميداليات‭ ‬أم‭ ‬الألعاب‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الأبطال‭ ‬والبطلات‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬التشريفات‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬الجمعة‭ ‬6‭ ‬اكتوبر2023‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السيد‭ ‬نعمان‭ ‬الحسن‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬خالد‭ ‬حاجي‭.‬

واستقبل‭ ‬الابطال‭ ‬بالورود‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬اليهم‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬تحيات‭ ‬وتهاني‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬حققوه‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬وأثبت‭ ‬علو‭ ‬كعب‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البحرينية‭ ‬وما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عدائين‭ ‬وعداءات‭ ‬سجلوا‭ ‬أسماءهم‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬ليحافظوا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬آسيويا‭ ‬والأول‭ ‬عربيا‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واقتدار‭.‬

وعبر‭ ‬عسكر‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتلك‭ ‬النتائج‭ ‬المبهرة‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬حصد‭ ‬الميداليات‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرقام‭ ‬الآسيوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتواصل‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬حضورها‭ ‬القوي‭ ‬متمنيا‭ ‬للاتحاد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬