بعد تحقيقهم 16 ميدالية بينها 10 ذهبيات بآسياد هانغتشواســتقبال رســمي لأبــطال وبطــلات ألعــاب القــوى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعدت اللجنة الأولمبية البحرينية استقبالا رسميا لمنتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات العائد من المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت بمدينة هانغتشو الصينية محملا بـ16 ميدالية ملونة بينها 10 ذهبيات وفضية و 5 ميداليات برونزية ليحافظ على مركزه الثاني آسيويا خلف الصين والأول عربيا في الترتيب العام لجدول ميداليات أم الألعاب.
وكان في استقبال الأبطال والبطلات في قاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي لدى وصولهم الجمعة 6 اكتوبر2023 سعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السيد نعمان الحسن ونائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى خالد الدوسري وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأخصائي العلاقات العامة باللجنة الأولمبية البحرينية خالد حاجي.
واستقبل الابطال بالورود لدى وصولهم إلى أرض المملكة حيث نقل اليهم الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر تحيات وتهاني سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مشيدا بما حققوه من إنجاز عزز مكانة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية وأثبت علو كعب ألعاب القوى البحرينية وما تزخر به من عدائين وعداءات سجلوا أسماءهم من ذهب في الدورة ليحافظوا على المركز الثاني آسيويا والأول عربيا بكل جدارة واقتدار.
وعبر عسكر عن اعتزازه بتلك النتائج المبهرة ليس على مستوى حصد الميداليات فقط وإنما تحقيق الأرقام الآسيوية الجديدة لتواصل ألعاب القوى حضورها القوي متمنيا للاتحاد المزيد من التقدم والازدهار.
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