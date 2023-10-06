رفع حصاد البحرين لـ18 ميدالية ملونة بآسياد هانغتشوعلي منفردي يحصد الميدالية الفضية بمنافسات الجوجيتسو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغتشو – الوفد الإعلامي:
تصوير - علي الحلواجي وأحمد الهدار
حصد اللاعب علي منفردي على الميدالية الفضية في منافسات الجوجيتسو لوزن 77 كجم، في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 من أكتوبر، رافعاً حصيلة مملكة البحرية إلى 18 ميدالية ملونة في هذه الدورة (10 ذهبيات، 3 فضيات، 5 برونزيات)، بعد أن قدم منفردي أداء قوياً قاده إلى التأهل إلى النزال النهائي في الدورة أمام اللاعب الكوري كوو بونتشول، حيث كان منفردي قريباً من إضافة ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد المملكة.
وبدأ منفردي مشاركته في منافسات الجوجيتسو بالدورة بالانتصار على اللاعب الكويتي فهد المري بعد إجباره على الاستسلام، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، والذي لاقى فيه اللاعب الأوزبكستاني نورتاكانوف أولزاس وانتصر عليه بثلاث نقاط دون رد، ليتاهل للدور نصف النهائي لملاقاة اللاعب السنغافوري بيول ليم، لينجح في الفوز بست نقاط أهلته للنزال النهائي الذي خسره من اللاعب الكوري كوو بونتشول بنقاط المحاولات بعد التعادل في المجموع.
منفردي: كنت أطمح للذهب
من جانبه أكد اللاعب علي منفردي أنه كان يطمح لتحقيق الميدالية الذهبية في هذه الدورة، وقال «منذ البداية كان التخطيط والإعداد للحصول على الميدالية الذهبية في هذه الدورة، خصوصاً وأنها كانت ستكون أول ميدالية ذهبية في تاريخ المملكة برياضة الجوجيتسو، لكن لم يكتب لي التوفيق وأنا سعيد بما تحقق والحصول على الميدالية الفضية».
وتابع «بالتأكيد هذه الميدالية مهمة وذات طابع خاص، فهي نقطة انطلاق جديدة لقادم أفضل في لعبة الجوجيتسو، وسأسعى لبذل كل جهدي من أجل رفع راية المملكة عالياً في مختلف المحافل الأقليمية والقارية والعالمية».
MENAFN06102023000055011008ID1107204745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.