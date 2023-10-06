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رفع حصاد البحرين لـ18 ميدالية ملونة بآسياد هانغتشوعلي منفردي يحصد الميدالية الفضية بمنافسات الجوجيتسو

10/6/2023 7:18:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغتشو‭ ‬ ‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭:‬

تصوير‭ - ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار


حصد‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬منفردي‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬لوزن‭ ‬77‭ ‬كجم،‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬رافعاً‭ ‬حصيلة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ (‬10‭ ‬ذهبيات،‭ ‬3‭ ‬فضيات،‭ ‬5‭ ‬برونزيات‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬منفردي‭ ‬أداء‭ ‬قوياً‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬النزال‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الكوري‭ ‬كوو‭ ‬بونتشول،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬منفردي‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬المملكة‭.‬

وبدأ‭ ‬منفردي‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬بالدورة‭ ‬بالانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬فهد‭ ‬المري‭ ‬بعد‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬الاستسلام،‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬والذي‭ ‬لاقى‭ ‬فيه‭ ‬اللاعب‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬نورتاكانوف‭ ‬أولزاس‭ ‬وانتصر‭ ‬عليه‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ليتاهل‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لملاقاة‭ ‬اللاعب‭ ‬السنغافوري‭ ‬بيول‭ ‬ليم،‭ ‬لينجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬أهلته‭ ‬للنزال‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الكوري‭ ‬كوو‭ ‬بونتشول‭ ‬بنقاط‭ ‬المحاولات‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬المجموع‭.‬

منفردي‭: ‬كنت‭ ‬أطمح‭ ‬للذهب

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬منفردي‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يطمح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬كان‭ ‬التخطيط‭ ‬والإعداد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأنها‭ ‬كانت‭ ‬ستكون‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬برياضة‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكتب‭ ‬لي‭ ‬التوفيق‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬هذه‭ ‬الميدالية‭ ‬مهمة‭ ‬وذات‭ ‬طابع‭ ‬خاص،‭ ‬فهي‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬جديدة‭ ‬لقادم‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬وسأسعى‭ ‬لبذل‭ ‬كل‭ ‬جهدي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬المملكة‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الأقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والعالمية‮»‬‭.‬

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