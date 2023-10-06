الزعبي: اتحاد الكرة يدرس ملفات لمدربين أجانب خلفًا للكرواتي داريو‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد راشد الزعبي الأمين العام لاتحاد الكرة أن دائرة الشؤون الفنية في الاتحاد تدرس حاليًا عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب، لاختيار الأنسب والأفضل خلفًا للمدرب الكرواتي داريو الذي أعفي من منصبه كمدير فني لمنتخبنا الأولمبي بالتراضي.
وقال راشد الزعبي في تصريح خاص لأخبار الخليج الرياضي: إن «الشؤون الفنية» في طور دراسة عدد من الملفات التدريبية الخارجية، المطروحة على طاولة النقاش، وسوف يتم عرضها على لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، بالتشاور والتنسيق مع مدرب المنتخب الأول الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي لاختيار الأنسب للمرحلة القادمة، على أن يتم اعتماد القرار النهائي من قبل مجلس الإدارة.
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