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الزعبي: اتحاد الكرة يدرس ملفات لمدربين أجانب خلفًا للكرواتي داريو‎

10/6/2023 7:18:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬أن‭ ‬دائرة‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬تدرس‭ ‬حاليًا‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬الذاتية‭ ‬لمدربين‭ ‬أجانب،‭ ‬لاختيار‭ ‬الأنسب‭ ‬والأفضل‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬الذي‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬بالتراضي‭.‬

وقال‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الشؤون‭ ‬الفنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬دراسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬التدريبية‭ ‬الخارجية،‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬النقاش،‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة،‭ ‬بالتشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬لاختيار‭ ‬الأنسب‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اعتماد‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

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