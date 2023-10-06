خماسية وصدارة.. وفوز شبابي قاتل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
التصوير: محمد سرحان
قفز النجمة إلى صدارة الترتيب العام لأندية دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الكبير والمثير على حساب الحالة بخمسة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، ورفع النجمة رصيده إلى 7 نقاط بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقة المسابقة، بينما بقي رصيد الحالة على 6 نقاط.
أحرز الخماسية جونينهو (19 و45)، عمر الداحي (54)، محمد الرميحي (72)، عبدالله عبدو (83).
فوز شبابي قاتل
وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب مدينة خليفة الرياضية، حقق الشباب فوزه الأول والقاتل على حساب الحد بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما ظل الحد في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.
أحرز هدف الشباب الوحيد اللاعب كارلوس البرتو (88).
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