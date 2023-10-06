خماسية وصدارة.. وفوز شبابي قاتل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

التصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





قفز‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬والمثير‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحالة‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬ورفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬على‭ ‬انطلاقة‭ ‬المسابقة،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

أحرز‭ ‬الخماسية‭ ‬جونينهو‭ (‬19‭ ‬و45‭)‬،‭ ‬عمر‭ ‬الداحي‭ (‬54‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ (‬72‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدو‭ (‬83‭).‬





فوز‭ ‬شبابي‭ ‬قاتل

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬حقق‭ ‬الشباب‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬والقاتل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬ظل‭ ‬الحد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

أحرز‭ ‬هدف‭ ‬الشباب‭ ‬الوحيد‭ ‬اللاعب‭ ‬كارلوس‭ ‬البرتو‭ (‬88‭).‬