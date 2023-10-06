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خالد بن حمد يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لكرة السلة

10/6/2023 7:18:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ - ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬السيد‭ ‬ JOE ‭ ‬ DUMARS ‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬مسؤول‭ ‬العمليات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ودوري‭ ‬الـ‭ ‬ NBA وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬ الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسيد‭ ‬ألين‭ ‬ياتشين‭ ‬المستشار‭ ‬الرياضي‭ ‬بالرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ NBA ‭).‬

ورحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالسيد‭ ‬ JOE ‭ ‬ DUMARS ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬اللعبة‭ ‬لتشكل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مركزا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لتصدير‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬ولاعبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السمعة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬دوري‭ ‬الـ NBA ‭.‬

وبحث‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬ JOE ‭ ‬ DUMARS ‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للنهوض‭ ‬باللعبة‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬وحضور‭ ‬اعلامي‭ ‬وجماهيري،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

بدوره‭ ‬رحب‭ ‬السيد‭ ‬ JOE ‭ ‬ DUMARS ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقديم‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬شعبية‭ ‬ومكانة‭ ‬عالية‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحسن‭ ‬الاستقبال‭.‬

ألين‭ ‬ياتشين‭ ‬مستشار‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬والمكسيك‭ ‬في‭ ‬النواحي‭ ‬المالية‭ ‬وجهود‭ ‬الرقمنة،‭ ‬وعمل‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ NBA ‭) ‬في‭ ‬مساعيها‭ ‬للتوسع‭ ‬الدولي‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭.‬

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