خالد بن حمد يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع - المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة: استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية السيد JOE DUMARS نائب الرئيس التنفيذي مسؤول العمليات بالاتحاد الأمريكي لكرة السلة ودوري الـ NBA وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسيد ألين ياتشين المستشار الرياضي بالرابطة الوطنية لكرة السلة ( NBA ).
ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالسيد JOE DUMARS في مملكة البحرين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد الأمريكي لكرة السلة في نمو وازدهار اللعبة لتشكل الولايات المتحدة الأمريكية مركزا رئيسيا لتصدير أبرز نجوم ولاعبي كرة السلة في العالم بالإضافة إلى السمعة الكبيرة التي يتحلى بها دوري الـ NBA .
وبحث سموه مع السيد JOE DUMARS سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بهدف الارتقاء بكرة السلة البحرينية والاستفادة من الخبرات الأمريكية على الصعيد الفني والإداري للنهوض باللعبة وخصوصا في ظل ما يحظى به الدوري الأمريكي من مكانة وحضور اعلامي وجماهيري، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
بدوره رحب السيد JOE DUMARS بالتعاون مع مملكة البحرين وتقديم الخبرات الأمريكية في كرة السلة، منوها بما تحظى به اللعبة من شعبية ومكانة عالية معربا عن تقديره لما حظي به من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
ألين ياتشين مستشار للعديد من الأندية الكبرى في البرازيل والمكسيك في النواحي المالية وجهود الرقمنة، وعمل من كثب مع الرابطة الوطنية لكرة السلة ( NBA ) في مساعيها للتوسع الدولي والوصول إلى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
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