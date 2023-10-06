المحرق يهزم قطر في البطولة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق المحرق فوزا مستحقا على منافسه نادي قطر القطري بنتيجة 74/64 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي الريان في ختام مباريات الدور التمهيدي من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة بنسختها ال 35 التي تستضيفها حاليا دولة قطر خلال الفترة ما بين 1 حتى 12 أكتوبر.
واحتل المحرق المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المتصدر الكويت، وبالتالي تأهل لمواجهة فريق دينامو اللبناني يوم الأحد القادم في دور ال 16 الذي يقام بنظام إخراج المغلوب.
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