المحرق يهزم قطر في البطولة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬74‭/‬64‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬ال‭ ‬35‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬حاليا‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭.‬

واحتل‭ ‬المحرق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الكويت،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تأهل‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬دينامو‭ ‬اللبناني‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ال‭ ‬16‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭.‬