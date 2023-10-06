Saturday, 07 October 2023 05:56 GMT

المحرق يهزم قطر في البطولة العربية

10/6/2023 7:18:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬74‭/‬64‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬ال‭ ‬35‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬حاليا‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭.‬

واحتل‭ ‬المحرق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الكويت،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تأهل‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬دينامو‭ ‬اللبناني‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ال‭ ‬16‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭.‬

MENAFN06102023000055011008ID1107204741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث