إشادة بإنجازات البحرين في الألعاب العالمية ببرلين عبدالوهاب يشارك في تنفيذية الأولمبياد الخاص بواشنطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬شارك‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الامريكية‭ ‬واشنطن‭ ‬بحضور‭ ‬تيموثى‭ ‬شرايفر‭ ‬رئيس‭ ‬الاولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬وماري‭ ‬ديفيذ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وجميع‭ ‬الرؤساء‭ ‬الإقليميين‭ ‬لباقي‭ ‬مناطق‭ ‬العالم،‭ ‬فريدا‭ ‬فونج‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشرق‭ ‬آسيا‭ ‬والصين،‭ ‬تشارلز‭ ‬نيامبي‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لإفريقيا،‭ ‬دباك‭ ‬نتالي‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لآسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادي،‭ ‬ديفيد‭ ‬إيفانجليستا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لأوروبا،‭ ‬جريج‭ ‬ايبرسون‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لأمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬كلوديا‭ ‬اشفيري‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لأمريكا‭ ‬اللاتينية‭.‬

وقام‭ ‬كل‭ ‬رئيس‭ ‬اقليمي‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬باستعراض‭ ‬انجازات‭ ‬منطقته‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الصيفية‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬وشهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬190‭ ‬دولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬استعدادات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الشتوية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬إيطاليا‭ ‬2025‭.‬

وحرص‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الاجتماعات‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬منجزات‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الاحداث‭ ‬الإقليمية‭ ‬والمحلية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬شهد‭ ‬عودة‭ ‬جزئية‭ ‬للأنشطة‭ ‬الحية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬متناولا‭ ‬أهم‭ ‬المعوقات‭ ‬والعقبات‭ ‬الناتجة‭ ‬عنها‭ ‬وكيفية‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬ليعود‭ ‬نشاط‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة،‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬لاعبو‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الصيفية‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬ببرلين‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بـ6‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضيتين‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭ ‬و4‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬وواحد‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬واثنين‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬وواحد‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬العدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬شتوية‭ ‬إيطاليا،‭ ‬ورغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ثلوج‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬فإن‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬دائمة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬بأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬واللاعبين‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬شتوية‭ ‬النمسا‭ ‬2017‭. ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬وإلغاء‭ ‬شتوية‭ ‬كازان‭ ‬2021‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬تفشي‭ ‬الوباء،‭ ‬حرصت‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬التدريبات‭ ‬الجادة‭ ‬للاعبين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬كافة‭ ‬الحاضرين‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬لاعبو‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬العالمية‭ ‬ببرلين‭ ‬والتي‭ ‬اقتربت‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬مما‭ ‬حققوه‭ ‬في‭ ‬عالمية‭ ‬أبوظبي‭ ‬2019‭ ‬رغم‭ ‬الانقطاع‭ ‬عن‭ ‬المسابقات‭ ‬الحية‭ ‬قبلها‭ ‬لفترة‭ ‬تقارب‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭.‬