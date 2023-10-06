عمّان تستضيف بطولة الأندية العربية فبراير المقبلاتحاد الطائرة العربي يوافق على طلب الأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة أن الاتحاد العربي خلال اجتماع لجنته التنفيذية الأخير أعطى الاتحاد الأردني موافقة بناء على طلبهم على استضافة الأردن بطولة الأندية العربية خلال شهر فبراير 2024، وخلال الأيام القادمة سترسل دعوات المشاركة.
وكان نائب سمو رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات في تصريح له نشره حساب اتحاده قد قال من خلاله إن الاتحاد العربي قد أكد إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال الفترة من 17 حتى 29 فبراير 2024، وأنهم سيعملون من الآن لترتيب الأمور الإدارية والفنية لاستقبال الحدث الرياضي العربي الكبير بحسب وصفه.
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