عمّان تستضيف بطولة الأندية العربية فبراير المقبلاتحاد الطائرة العربي يوافق على طلب الأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الأخير‭ ‬أعطى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬موافقة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبهم‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الأردن‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬سترسل‭ ‬دعوات‭ ‬المشاركة‭.‬

وكان‭ ‬نائب‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬جهاد‭ ‬قطيشات‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬نشره‭ ‬حساب‭ ‬اتحاده‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وأنهم‭ ‬سيعملون‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬لترتيب‭ ‬الأمور‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬الكبير‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭.‬