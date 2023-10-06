الشربتلي يؤكد التفوق السعودي بذهبية فردي قفز الحواجز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالله‭ ‬الشربتلي‭ ‬التفوق‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬بإحرازه‭ ‬ذهبية‭ ‬مسابقة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬للفردي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬شرق‭ ‬الصين‭.‬

وكانت‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬عربية‭ ‬خالصة‭ ‬حيث‭ ‬نالت‭ ‬الإمارات‭ ‬الفضية‭ ‬والبرونزية‭ ‬عبر‭ ‬عمر‭ ‬الجنيبي‭ ‬وعبدالله‭ ‬المري‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وساهم‭ ‬الشربتلي‭ ‬أيضا‭ ‬بإحراز‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬ذهبية‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زملائه‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الراجحي‭ ‬ورمزي‭ ‬الدهامي‭ ‬ومشاري‭ ‬الحربي‭.‬

وهي‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬للشربتلي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬ضمن‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬إينشيون‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وتوج‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬الدوحة‭ ‬2006‭ ‬وإينشيون‭ ‬2014‭ ‬وجاكرتا‭ ‬2018‭.‬

كما‭ ‬إنها‭ ‬الذهبية‭ ‬الرابعة‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية،‭ ‬بعد‭ ‬ذهبية‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الفروسية،‭ ‬وذهبيتان‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬عبر‭ ‬يوسف‭ ‬مسرحي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م‭ ‬وسعيد‭ ‬غزواني‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬800‭ ‬م‭.‬