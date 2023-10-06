الشربتلي يؤكد التفوق السعودي بذهبية فردي قفز الحواجز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الفارس عبدالله الشربتلي التفوق السعودي في رياضة الفروسية بإحرازه ذهبية مسابقة قفز الحواجز للفردي أمس الجمعة ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو شرق الصين.
وكانت منصة التتويج عربية خالصة حيث نالت الإمارات الفضية والبرونزية عبر عمر الجنيبي وعبدالله المري على التوالي.
وساهم الشربتلي أيضا بإحراز الفريق السعودي ذهبية الفرق في هانغتشو قبل يومين، إلى جانب زملائه عبد الرحمن الراجحي ورمزي الدهامي ومشاري الحربي.
وهي الذهبية الثانية للشربتلي في منافسات الفردي ضمن الألعاب الآسيوية بعد نسخة إينشيون بكوريا الجنوبية عام 2014، وتوج مع الفريق السعودي أيضا في آسياد الدوحة 2006 وإينشيون 2014 وجاكرتا 2018.
كما إنها الذهبية الرابعة للسعودية في الدورة الحالية، بعد ذهبية الفرق في الفروسية، وذهبيتان في ألعاب القوى عبر يوسف مسرحي في سباق 400 م وسعيد غزواني في سباق 800 م.
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