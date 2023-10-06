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الكويتي شعبان يحرز فضية الكاراتيه

10/6/2023 7:18:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬شعبان‭ ‬فضية‭ ‬الكاراتيه‭ ‬لوزن‭ ‬تحت‭ ‬60‭ ‬كلغ،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬قيصر‭ ‬ألبيسباي‭ ‬5‭-‬8،‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭.‬

وارتقى‭ ‬شعبان‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭.‬

وقال‭ ‬شعبان‭ ‬بعد‭ ‬النهائي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬طموحنا‭ ‬الذهب،‭ ‬لكني‭ ‬ممتن‭ ‬للفضية‭. ‬واجهت‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرّة‭ ‬وتبادلنا‭ ‬الفوز‭. ‬عدد‭ ‬لاعبي‭ ‬الكاراتيه‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬قليل‭ ‬لكننا‭ ‬نتمتع‭ ‬بالموهبة‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬عملت‭ ‬جاهداً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الست‭ ‬الماضية،‭ ‬ودخلت‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭. ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬وأسافر‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ونال‭ ‬البرونزية‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬حماد‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬سعود‭ ‬البشير‭ ‬5‭-‬2‭.‬

علّق‭ ‬حماد‭ ‬على‭ ‬إحرازه‭ ‬ميدالية‭ ‬بعمر‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬انجاز‭ ‬كبير‭ ‬للكاراتيه‭ ‬الأردنية‭. ‬كانت‭ ‬برونزية‭ ‬بطعم‭ ‬الذهب،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬المرة‭ ‬المقبلة‭. ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬الميدالية‭ ‬من‭ ‬فراغ‭ ‬بل‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬وتعب‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬الكاراتيه‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الرياضات‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬وهذه‭ ‬محطة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وزن‭ +‬84‭ ‬كلغ،‭ ‬أحرز‭ ‬السعودي‭ ‬طارق‭ ‬حمادي‭ ‬البرونزية،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النيبالي‭ ‬بيبلاف‭ ‬لال‭ ‬شريسثا‭ ‬9‭-‬1،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الصعبة‭ ‬أمام‭ ‬القيرغيزستاني‭ ‬عديلات‭ ‬شاديكانوف‭ ‬4‭-‬5‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وكان‭ ‬حامدي‭ ‬نال‭ ‬فضية‭ ‬وزن‭ +‬75‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬الأخير‭.‬

قال‭ ‬حامدي‭ (‬24‭ ‬عاماً‭): ‬‮«‬أكيد‭ ‬الطموح‭ ‬كان‭ ‬الذهب‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أدائي‭ ‬جيداً‭ ‬لكن‭ ‬أحرزت‭ ‬ميدالية‭. ‬نحاول‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

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