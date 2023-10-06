الكويتي شعبان يحرز فضية الكاراتيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو - (أ ف ب): أحرز الكويتي عبدالله شعبان فضية الكاراتيه لوزن تحت 60 كلغ، بعد خسارته أمام الكازاخستاني قيصر ألبيسباي 5-8، الجمعة في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو.
وارتقى شعبان (29 عاماً) من المركز 18 في آسياد جاكرتا الأخير إلى المركز الثاني في هانغجو.
وقال شعبان بعد النهائي: «كان طموحنا الذهب، لكني ممتن للفضية. واجهت هذا اللاعب أكثر من مرّة وتبادلنا الفوز. عدد لاعبي الكاراتيه في الكويت قليل لكننا نتمتع بالموهبة».
تابع: «عملت جاهداً في السنوات الست الماضية، ودخلت التصنيف العالمي. أشارك في معظم البطولات الكبرى وأسافر حول العالم».
ونال البرونزية الأردني عبدالله حماد بفوزه على السعودي سعود البشير 5-2.
علّق حماد على إحرازه ميدالية بعمر الحادية والعشرين: «هذا انجاز كبير للكاراتيه الأردنية. كانت برونزية بطعم الذهب، وآمل في تحقيق ذلك المرة المقبلة. لا تأتي الميدالية من فراغ بل بعد جهد وتعب».
تابع: «الكاراتيه من أفضل الرياضات في الأردن، وهذه محطة لبطولة العالم المقبلة».
وفي وزن +84 كلغ، أحرز السعودي طارق حمادي البرونزية، بعد فوزه على النيبالي بيبلاف لال شريسثا 9-1، وذلك بعد خسارته الصعبة أمام القيرغيزستاني عديلات شاديكانوف 4-5 في نصف النهائي.
وكان حامدي نال فضية وزن +75 كلغ في أولمبياد طوكيو الأخير.
قال حامدي (24 عاماً): «أكيد الطموح كان الذهب. لم يكن أدائي جيداً لكن أحرزت ميدالية. نحاول التعويض في بطولة العالم».
MENAFN06102023000055011008ID1107204737
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.