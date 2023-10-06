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((وادا)) تحذّر من ((عواقب)) رفع علم كوريا الشمالية

10/6/2023 7:18:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّرت‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‮»‬‭ ‬السماح‭ ‬بالرفع‭ ‬المتكرر‭ ‬لعلم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬بجدية‭ ‬بالغة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬وادا‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬غير‭ ‬ملتزمة‮»‬‭ ‬بمعاييرها،‭ ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬سارية‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭.‬

وتشمل‭ ‬تلك‭ ‬العقوبات‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬إقليمي‭ ‬أو‭ ‬قاري‭ ‬أو‭ ‬عالمي،‭ ‬باستثناء‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬حملت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ورُفع‭ ‬بعدها‭ ‬بشكل‭ ‬روتيني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬رياضييها‭ ‬بميدالية‭. ‬ودافع‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬الهندي‭ ‬راجا‭ ‬راندير‭ ‬سينغ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬السماح‭ ‬برفع‭ ‬علم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬الحاكمة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬بعثت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬برسالة‭ ‬‮«‬تشرح‭ ‬موقفها‮»‬‭.
‬وقالت‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬انتهك‭ ‬التزاماته‭ ‬كهيئة‭ ‬موقّعة‭ ‬على‭ ‬ميثاق‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تأخذ‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد،‭ ‬وقد‭ ‬كتبت‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الألعاب‭ ‬وبعده،‭ ‬موضحة‭ ‬بعبارات‭ ‬واضحة‭ ‬العواقب‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تترتب‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تجاهل‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‮»‬‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تشعر‭ ‬‮«‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬لأن‭ ‬المجلس‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬خطوات‭ ‬للامتثال‭ ‬لشروط‭ ‬عدم‭ ‬امتثال‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ستتبع‭ ‬‮«‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الواجبة‭ ‬لضمان‭ ‬فرض‭ ‬العواقب‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

وهناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لـ«وادا‮»‬‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬ومقرّه‭ ‬الكويت،‭ ‬وتشمل‭ ‬سحب‭ ‬تمويل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬وفقدان‭ ‬أحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬مكانتها‭ ‬كأحداث‭ ‬مؤهلة‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬أو‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬وفرض‭ ‬الغرامات‭.‬

ورفض‭ ‬المجلس‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭.‬

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