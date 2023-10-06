((وادا)) تحذّر من ((عواقب)) رفع علم كوريا الشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (أ ف ب): حذّرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) المجلس الأولمبي الآسيوي أمس الجمعة من «عواقب» السماح بالرفع المتكرر لعلم كوريا الشمالية في دورة الألعاب الآسيوية، قائلة إنها تتعامل مع الأمر «بجدية بالغة».
وكانت وادا أعلنت في عام 2021 أن الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات في كوريا الشمالية «غير ملتزمة» بمعاييرها، وفرضت عليها عقوبات لا تزال سارية حتى اليوم.
وتشمل تلك العقوبات عدم القدرة على رفع علم كوريا الشمالية في أي حدث رياضي إقليمي أو قاري أو عالمي، باستثناء الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
ورغم ذلك، حملت كوريا الشمالية العلم في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، ورُفع بعدها بشكل روتيني في مدينة هانغجو عقب فوز أي من رياضييها بميدالية. ودافع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الهندي راجا راندير سينغ الأسبوع الماضي عن السماح برفع علم كوريا الشمالية، قائلاً إن الهيئة الحاكمة للرياضة في آسيا بعثت إلى «وادا» برسالة «تشرح موقفها».
وقالت «وادا» في بيان لوكالة فرانس برس إن المجلس الأولمبي الآسيوي انتهك التزاماته كهيئة موقّعة على ميثاق مكافحة المنشطات الخاص بها.
وأضافت «تأخذ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات هذا الأمر على محمل الجد، وقد كتبت إلى المجلس الأولمبي الآسيوي في مناسبات عدة قبل حفل افتتاح الألعاب وبعده، موضحة بعبارات واضحة العواقب المحتملة التي قد تترتب على المجلس إذا ما تجاهل هذه المسألة».
ولفتت إلى أنها تشعر «بخيبة أمل لأن المجلس لم يتخذ حتى الآن خطوات للامتثال لشروط عدم امتثال كوريا الشمالية»، مؤكدة أنها ستتبع «الإجراءات القانونية الواجبة لضمان فرض العواقب المناسبة».
وهناك مجموعة من العقوبات التي يمكن لـ«وادا» فرضها على المجلس الأولمبي الآسيوي ومقرّه الكويت، وتشمل سحب تمويل اللجنة الأولمبية الدولية، وفقدان أحداث المجلس الأولمبي الآسيوي مكانتها كأحداث مؤهلة للألعاب الأولمبية أو الألعاب البارالمبية وفرض الغرامات.
ورفض المجلس الآسيوي في اتصال مع فرانس برس، التعليق على بيان «وادا».
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