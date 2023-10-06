تقوية المناعة .. فوائد مذهلة لأوراق الفجل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر أوراق الفجل مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، فهي غنية بالمعادن مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم، كما إنها مصدر للفيتامينات C وK وB، التي تعد ضرورية لمجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية، ما يجعلها خيارًا قيمًا للنظام الغذائي، على غرار الخيارات الشائعة مثل السبانخ أو الملفوف.

موقع“pink villa”.نشر تقريرًا تناول "الفوائد المذهلة" لأوراق الفجل، تضمنت ما يلي:

إزالة السموم

تحتوي أوراق الفجل على إنزيمات ومركبات نباتية تجعلها خيارًا ممتازًا لإزالة السموم من الجسم عن طريق التخلص من السموم السيئة. قد يكون لبعض هذه المركبات أيضًا خصائص مضادة للسرطان ويمكنها التحكم في نمو الخلايا السرطانية.



مضادات الأكسدة

تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك الأمراض المزمنة الأخرى. ويمكن لمضادات الأكسدة هذه محاربة الجذور الحرة في الجسم، ما يمهد الطريق للعديد من الفوائد الصحية الأخرى. ويمكن لهذه الخاصية أيضًا حماية الرئتين من الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.



صحة الجلد

تحتوي أوراق الفجل على فيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة مرنة وصحية، ويعمل كمكون طبيعي للعناية بالبشرة للحصول على بشرة مرنة.



فقدان الوزن

يوجد المزيد من (الألياف الغذائية) في أوراق الفجل. الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتحد من شهيتك، وهذا قد يساعد في فقدان الوزن. وتساعد أوراق الفجل في السيطرة على الاضطرابات، مثل: الإمساك وانتفاخ المعدة، كما يمكن للفجل ككل أن يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.



تعزيز المناعة

فهي مصدر غني بالمعادن مثل الحديد والفوسفور، ما يجعل خلايا المناعة أقوى. بالإضافة إلى أنها تحتوي على عناصر غذائية حيوية أخرى بما في ذلك الثيامين وفيتامينات C وA

التي تعمل على محاربة التعب. ويمكن أن يساعد محتوى الحديد الموجود في أوراق الفجل المرضى الذين يعانون من فقر الدم وانخفاض مستويات الهيموجلوبين.



مضادة للالتهابات

إذا كنت تعاني من حالات مؤلمة، مثل: البواسير أو الوذمة أو آلام المفاصل، فيمكن أن تساعدك أوراق الفجل. عادةً ما تساعد الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات لأوراق الفجل في علاج مثل هذه التورمات.



الوقاية من الأمراض

أوراق الفجل مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تمنع الأمراض الشائعة. ويمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، كما إنها تحتوي أيضًا على البوتاسيوم الذي يعمل كموسع للأوعية الدموية، وهذا يريح الأوعية الدموية ويعزز تدفق الدم.