تقوية المناعة .. فوائد مذهلة لأوراق الفجل

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- Khaberni) خبرني - تعتبر أوراق الفجل مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، فهي غنية بالمعادن مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم، كما إنها مصدر للفيتامينات C وK وB، التي تعد ضرورية لمجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية، ما يجعلها خيارًا قيمًا للنظام الغذائي، على غرار الخيارات الشائعة مثل السبانخ أو الملفوف.
موقع“pink villa”.نشر تقريرًا تناول "الفوائد المذهلة" لأوراق الفجل، تضمنت ما يلي:
إزالة السموم
تحتوي أوراق الفجل على إنزيمات ومركبات نباتية تجعلها خيارًا ممتازًا لإزالة السموم من الجسم عن طريق التخلص من السموم السيئة. قد يكون لبعض هذه المركبات أيضًا خصائص مضادة للسرطان ويمكنها التحكم في نمو الخلايا السرطانية.
مضادات الأكسدة
تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك الأمراض المزمنة الأخرى. ويمكن لمضادات الأكسدة هذه محاربة الجذور الحرة في الجسم، ما يمهد الطريق للعديد من الفوائد الصحية الأخرى. ويمكن لهذه الخاصية أيضًا حماية الرئتين من الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.
صحة الجلد
تحتوي أوراق الفجل على فيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة مرنة وصحية، ويعمل كمكون طبيعي للعناية بالبشرة للحصول على بشرة مرنة.
فقدان الوزن
يوجد المزيد من (الألياف الغذائية) في أوراق الفجل. الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتحد من شهيتك، وهذا قد يساعد في فقدان الوزن. وتساعد أوراق الفجل في السيطرة على الاضطرابات، مثل: الإمساك وانتفاخ المعدة، كما يمكن للفجل ككل أن يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
تعزيز المناعة
فهي مصدر غني بالمعادن مثل الحديد والفوسفور، ما يجعل خلايا المناعة أقوى. بالإضافة إلى أنها تحتوي على عناصر غذائية حيوية أخرى بما في ذلك الثيامين وفيتامينات C وA
التي تعمل على محاربة التعب. ويمكن أن يساعد محتوى الحديد الموجود في أوراق الفجل المرضى الذين يعانون من فقر الدم وانخفاض مستويات الهيموجلوبين.
مضادة للالتهابات
إذا كنت تعاني من حالات مؤلمة، مثل: البواسير أو الوذمة أو آلام المفاصل، فيمكن أن تساعدك أوراق الفجل. عادةً ما تساعد الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات لأوراق الفجل في علاج مثل هذه التورمات.
الوقاية من الأمراض
أوراق الفجل مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تمنع الأمراض الشائعة. ويمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، كما إنها تحتوي أيضًا على البوتاسيوم الذي يعمل كموسع للأوعية الدموية، وهذا يريح الأوعية الدموية ويعزز تدفق الدم.
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