تطورات الحالة الجوية بالأردن وتفاصيل الطقس حتى الاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه يطرأ نهار السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وليلاً تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبينت الدائرة في نشرتها المفصلة، أنه يطرأ يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وليـــلاً تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

والاثنين، تنخفض درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الصحراوية.