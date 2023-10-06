الأمم المتحدة تدين هجوم المستوطنين على قرية حوارة الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الجمعة، هجوم مستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة.
وأعرب وينسلاند في بيان صحفي، عن غضبه إزاء استمرار التحريض والاستفزاز والإفلات من العقاب بشأن هذه الجرائم العنيفة، مشددا على ضرورة أن تضمن إسرائيل حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.
ودعا وينسلاند القادة إلى العمل الآن لتخفيف حدة التوترات ومحاسبة الجناة ووقف دائرة العنف.
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