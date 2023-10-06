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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكلية العسكرية في سوريا

10/6/2023 7:13:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.


وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن خالص تعازيه في ضحايا هذا الهجوم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد البرلمان العربي رفضه التام للإرهاب بجميع أشكاله، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون للقضاء على ظاهرة الإرهاب.


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