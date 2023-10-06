القاق: نظام حوكمة هيئة الطاقة ضمان لمشاركة أكبر للقطاع الخاص

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، إن النظام الجديد لحوكمة عمل الهيئة يشكل وثيقة تنظم عمل الهيئة في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.



وأوضحت القاق، وفقا ليومية الغد، أن الهيئة أعدت هذا النظام بالاستناد إلى المعايير الفضلى في معايير الإدارة بما يعطي مجالا لمزيد من الشفافية والنزاهة والتواصل مع الشركاء، وهي ممارسات كانت تلتزم بها الهيئة، إلا أن النظام جاء لينظمها وليكون دليلا مستداما تلتزم به الهيئة والقائمون عليها مهما تغيرت الإدارات.

كما يأتي النظام، وفقا للقاق، لغايات تأطير وتنظيم العلاقة فيما بين الهيئة، والجهات ذات العلاقة بالقطاع ويعزز من التشاركية معها.

وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2023، لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغلين، وتعزيز مبدأ الاستقلالية والمساءلة والشفافية؛ لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغلين على أسس من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.