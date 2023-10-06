موسكو : واشنطن طردت دبلوماسيين روسيين من أراضيها

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي :" طردت واشنطن دبلوماسيين روسيين ومن دون مبرر، مستندة بذلك إلى ذريعة الإعلان عن شخصين غير مرغوب فيهما لدبلوماسيين أميركيين متورطين في أنشطة تجسس وتم القبض عليهما متلبسين في موسكو".

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