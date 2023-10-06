حصيلة جديدة لضحايا فيضانات ليبيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في مناطق شرق ليبيا إلى أكثر من 4200 شخص، بعد انتشال عدد من الجثامين الجديدة في مدينة درنة المنكوبة.
وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة الليبية اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المدمرة "دانيال" في درنة إلى 4209 حالات.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد انتشال 8 جثامين في المدينة.
وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من أيلول الماضي، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
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