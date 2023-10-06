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حصيلة جديدة لضحايا فيضانات ليبيا

10/6/2023 7:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في مناطق شرق ليبيا إلى أكثر من 4200 شخص، بعد انتشال عدد من الجثامين الجديدة في مدينة درنة المنكوبة.
وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة الليبية اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المدمرة "دانيال" في درنة إلى 4209 حالات.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد انتشال 8 جثامين في المدينة.


وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من أيلول الماضي، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

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