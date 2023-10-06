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وبدأت المعركة والمقترحات ضد السكري

10/6/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شكوت‭ ‬بالأمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬طبيبا‭ ‬كنت‭ ‬أثق‭ ‬به‭ ‬وأعتبره‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬صديق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الضيق،‭ ‬وجه‭ ‬إلي‭ ‬لكمة‭ ‬صاعقة‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬إنني‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ (‬يعني‭ ‬أنا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المرض‭ ‬درجة‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬وسألته‭ ‬مستنكرا‭ ‬كيف‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الحكم‭ ‬الظالم،‭ ‬فقال‭: ‬نتيجة‭ ‬فحص‭ ‬السكر‭ ‬التراكمي‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك،‭ ‬فسألته،‭ ‬متى‭ ‬وكيف‭ ‬أجرى‭ ‬ذلك‭ ‬الفحص‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ظهري،‭ ‬فقال‭ ‬لي‭ ‬إنني‭ ‬أتيته‭ ‬لإجراء‭ ‬فحص‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬أي‭ ‬فحص‭ ‬الدم‭ ‬الكامل‭ ‬و«أثبتت‭ ‬نتائج‭ ‬الفحص‭ ‬أنك‭ ‬مرشح‭ ‬قوي‭ ‬للسكري‭. ‬فقلت‭ ‬له‭ ‬إنني‭ ‬أعطيت‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬دمي‭ ‬لفحص‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‭ ‬والكلى‭ ‬والهيموغلوبين‭ ‬والدهون‭ ‬الثلاثية‭ ‬وحساب‭ ‬الكريات‭ ‬البيضاء‭ ‬والحمراء،‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬فحص‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬واردا‭ ‬في‭ ‬حساباتي،‭ ‬فجاءني‭ ‬الرد‭: ‬أنت‭ ‬بليد‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬كما‭ ‬اعترفت‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬مقالاتك،‭ ‬وعينة‭ ‬دم‭ ‬واحدة‭ ‬تكفي‭ ‬لفحص‭ ‬معظم‭ ‬الأمور‭ ‬وتحديد‭ ‬مؤشرات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬ثم‭ ‬حرمني‭ ‬الطبيب‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬ومنعني‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬أي‭ ‬سؤال‭ ‬عليه،‭ ‬ووصف‭ ‬لي‭ ‬عقارا‭ ‬اسمه‭ ‬غلوكوفاج‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬لا‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الطمأنينة‭ ‬ثم‭ ‬أعطاني‭ ‬قائمة‭ ‬بأنواع‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬علي‭ ‬تجنبها‭ ‬تماما‭ ‬أو‭ ‬تناولها‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة

وما‭ ‬أن‭ ‬ذاع‭ ‬أمر‭ ‬ترشيحي‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وعم‭ ‬القرى‭ ‬والحضر،‭ ‬حتى‭ ‬توالت‭ ‬علي‭ ‬الوصفات‭ ‬من‭ ‬فاعلي‭ ‬الخير،‭ ‬ورغم‭ ‬أنني‭ ‬مقتنع‭ ‬بنجاعة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬وصفات‭ ‬الطب‭ ‬الشعبي،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬بنفس‭ ‬أسلوب‭ ‬تعاملي‭ ‬مع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأخبار‭ ‬المتداولة‭ ‬عبر‭ ‬واتساب،‭ ‬أي‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الشك،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أغرب‭ ‬الوصفات‭ ‬التي‭ ‬تلقيتها‭ ‬أن‭ ‬أمضغ‭ ‬أوراقا‭ ‬خضراء‭ ‬من‭ ‬شجرة‭ ‬النيم‭ ‬وأبلع‭ ‬عصارتها‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬أغلي‭ ‬تلك‭ ‬الأوراق‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬ثم‭ ‬أشرب‭ ‬العصارة،‭ ‬والنيم‭ ‬هذه‭ ‬أتى‭ ‬بها‭ ‬الإنجليز‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬الهند،‭ ‬وفي‭ ‬السودان‭ ‬اليوم‭ ‬عشرات‭ ‬وربما‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬النيم‭ ‬أمام‭ ‬وداخل‭ ‬البيوت‭ ‬وعلى‭ ‬حواف‭ ‬الشوارع،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬بهيمة‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬درجة‭ ‬غبائها‭ ‬وجوعها‭ ‬تأكل‭ ‬أوراقها،‭ ‬ومن‭ ‬غرائب‭ ‬هذه‭ ‬الشجرة‭ ‬أن‭ ‬الثعابين‭ ‬لا‭ ‬تقترب‭ ‬منها،‭ ‬وهذه‭ ‬شجرة‭ ‬تعافها‭ ‬الثعابين‭ ‬المعبأة‭ ‬بالسموم،‭ ‬ويريد‭ ‬صاحبها‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أمضغ‭ ‬أوراق‭ ‬شجرة‭ ‬تعافها‭ ‬الأغنام‭ ‬والثعابين‭!‬

وأقول‭ ‬مجددا‭ ‬إنه‭ ‬ورغم‭ ‬أني‭ ‬أثق‭ ‬تماما‭ ‬ببعض‭ ‬الوصفات‭ ‬الطبية‭ ‬الشعبية،‭ ‬وأدرك‭ ‬أن‭ ‬البشرية‭ ‬واصلت‭ ‬البقاء‭ ‬والتناسل‭ ‬لعشرات‭ ‬وربما‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السنين‭ ‬بلا‭ ‬طب‭ ‬حديث‭ ‬أو‭ ‬صيدليات‭ ‬تبيع‭ ‬منتجات‭ ‬مصانع‭ ‬الأدوية،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أتعامل‭ ‬بحذر‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الوصفات‭ ‬الجديدة‭ ‬علي،‭ ‬وإذا‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬أحدهم‭: ‬خذ‭ ‬كذا‭ ‬أو‭ ‬كذا‭ ‬وكذا‭ ‬على‭ ‬الريق،‭ ‬فإنني‭ ‬أشك‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬الوصفة،‭ ‬لأن‭ ‬معظم‭ ‬الوصفات‭ ‬الفاشوش‭ ‬تكون‭ ‬متبوعة‭ ‬بالتناول‭ ‬على‭ ‬بطن‭ ‬خاوية‭ ‬من‭ ‬الطعام،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬الحديثة‭ ‬ثابتة‭ ‬النجاعة‭ ‬تؤخذ‭ ‬بعد‭ ‬الأكل،‭ ‬ووجدت‭ ‬كلاما‭ ‬كثيرا‭ ‬وجميلا‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬البامية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬وبما‭ ‬أنني‭ ‬عاشق‭ ‬للبامية،‭ ‬ونطبخها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬طازجة‭ ‬أو‭ ‬مسحونة‭ ‬بعد‭ ‬التجفيف،‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬شراء‭ ‬كميات‭ ‬تجارية‭ ‬منها،‭ ‬وتعاطيها‭ ‬في‭ ‬الغداء‭ ‬والعشاء‭ ‬مدة‭ ‬شهر،‭ ‬ولو‭ ‬أحدثت‭ ‬تخفيضا‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬فخير‭ ‬وبركة‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬اتضح‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحصيني‭ ‬ضد‭ ‬السكري‭ ‬سأطلقها‭ ‬طلاقا‭ ‬بائنا‭ ‬بينونة‭ ‬كبرى‭.‬

على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬عقدت‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬غزو‭ ‬دمي،‭ ‬وقلّلت‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬النشويات‭ ‬وطلقت‭ ‬كل‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬شراب‭ ‬فيه‭ ‬سكر‭ ‬أبيض،‭ ‬ثم‭ ‬نفضت‭ ‬الغبار‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬السير‭ ‬الكهربائي‭ ‬الذي‭ ‬بنى‭ ‬عليه‭ ‬العنكبوت‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬الركود‭ ‬وعدم‭ ‬الاستعمال،‭
‬وصرت‭ ‬أستخدمه‭ ‬يوميا‭ ‬وأسير‭ ‬عليه‭ ‬بالخطوة‭ ‬السريعة‭ ‬ل40‭ ‬دقيقة،‭ ‬ولكن‭ ‬النتيجة‭ ‬محبطة‭ ‬جدا،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬تعلو‭ ‬أنفاسي‭ ‬ويتصبب‭ ‬العرق‭ ‬مني‭ ‬شلالاً‭ ‬أكتشف‭ ‬أنني‭ ‬حرقت‭ ‬115‭ ‬سعرة‭ ‬بمجهود‭ ‬40‭ ‬دقيقة،‭ ‬بينما‭ ‬إذا‭ ‬أكلت‭ ‬شريحتين‭ ‬من‭ ‬البطيخ‭ ‬أكون‭ ‬قد‭ ‬زودت‭ ‬جسمي‭ ‬بنحو‭ ‬400‭ ‬سعرة،‭ ‬بينما‭ ‬أنا‭ ‬أصلا‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬لأعطي‭ ‬نفسي‭ ‬حق‭ ‬تناول‭ ‬البطيخ‭ ‬والتمر،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬عديمة‭ ‬الجدوى،‭ ‬لأنني‭ ‬بقضاء‭ ‬أربعين‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬الكهربائي‭ ‬أكون‭ ‬كما‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬يقضي‭ ‬شوطا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وهو‭ ‬يتحرك‭ ‬بسرعة‭ ‬معقولة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬أن‭ ‬يتصدق‭ ‬عليه‭ ‬زميل‭ ‬بتمريرة‭.‬

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