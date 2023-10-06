MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬بخلاف‭ ‬فضية‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬وفضية‭ ‬منفردي‭ ‬في‭ ‬الجوجيتسو؛‭ ‬فإنّ‭ (‬16‭) ‬ميدالية‭ ‬ملوّنة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬مشاركتنا‭ ‬بآسياد‭ ‬الصين،‭ ‬منها‭ (‬عشر‭) ‬ذهبيّات،‭ ‬و‭(‬3‭ ‬فضيّات‭) ‬و‭ (‬خمس‭) ‬برونزيات؛‭ ‬وضعتنا‭ ‬في‭ ‬مقدّمة‭ (‬العرب‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬بقيّة‭ ‬المشاركات‭ ‬هي‭ (‬شرفية‭) ‬إذا‭ ‬قسنا‭ ‬بأنّ‭ ‬المشاركات‭ ‬هي‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬الميداليات‭ ‬الملوّنة‭ ‬وتحسين‭ ‬الأرقام‭.‬





} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬بأنّنا‭ ‬إذا‭ ‬قسنا‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ (‬18‭) ‬لعبة؛‭ ‬فإنّ‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تفتقد‭ (‬الشعبيّة‭) ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الداخليّة‭ (‬الدوريّات‭)‬،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنّها‭ ‬لا‭ ‬تُمارس‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأندية،‭ ‬لتُخرِّج‭ ‬أبطالا‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬المحليّة،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الأغلب‭ ‬فرديّة،‭ ‬بينما‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬تعد‭ ‬رياضييها‭ ‬وتشارك‭ ‬بهم‭ ‬لحصد‭ ‬الميداليات‭ ‬الملوّنة‭.‬





} ‭ ‬ولذا‭ ‬فإنّ‭ ‬انتشار‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تُنظّم‭ ‬دوليًّا‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر،‭ ‬ويُمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬بها‭ ‬النوادي‭ ‬المحليّة‭ ‬لاستخلاص‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬موهوبين‭ ‬فيها؛‭ ‬كالمصارعة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والجوجيستو‭ ‬والجودو‭ ‬والتايكوندو؛‭ ‬وهي‭ ‬ألعاب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نحصد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ميداليات‭ ‬كما‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬الأخرى‭!‬





} ‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬التوجه‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬يتجه‭ ‬إلى‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعيّة؛‭ ‬وهذا‭ ‬لأنّها‭ ‬تُمارس‭ ‬عبر‭ ‬دوريّات‭ ‬منتظمة‭ ‬موسميًّا،‭ ‬لأنّ‭ ‬إنجاز‭ (‬ألعاب‭ ‬القوى‭) ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليكون‭ ‬كذلك‭ ‬لولا‭ ‬أننا‭ ‬بدأنا‭ ‬خطواتنا‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسابقات‭ ‬المحليّة‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬والمدارس‭ ‬سنويّا‭.‬





} ‭ ‬ولذا‭ ‬تستشعر‭ ‬بأنّ‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬لم‭ ‬يكُن‭ ‬عشوائيًّا،‭ ‬ولذا‭ ‬فإنّ‭ ‬الميداليات‭ (‬الملوّنة‭) ‬حاليًّا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تُجسِّد‭ ‬فرحة‭ ‬حين‭ ‬عُزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬الحالي‭ (‬10‭) ‬مرّات،‭ ‬ورفع‭ ‬العلم‭ ‬البحريني‭ (‬18‭) ‬مرة‭ ‬عند‭ ‬التتويج؛‭ ‬وهذا‭ ‬كافٍ‭ ‬لأن‭ ‬تُفرد‭ ‬له‭ ‬البرامج‭ ‬المتلفزة‭ ‬والصفحات‭ ‬يوميًّا‭.‬





} ‭ ‬وأنا‭ ‬هُنا‭ ‬أكرر‭ ‬ما‭ ‬أشرت‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الخاطرة‭ ‬السابقة؛‭ ‬بأن‭ ‬الإعلام‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الإنجاز‭ (‬شئنا‭ ‬أم‭ ‬أبينا‭) ‬لأنه‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلامي؛‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يتردد‭ ‬أم‭ ‬مشاركتنا‭ (‬شرفيّة‭) ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬كذلك،‭ ‬ولو‭ ‬أنّنا‭ (‬عربيّا‭) ‬نكاد‭ ‬نجري‭ ‬وراء‭ ‬إنجازات‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعيّة،‭ ‬وفي‭ ‬كلِ‭ ‬منها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنال‭ ‬غير‭ ‬ميدالية‭ ‬واحدة‭!‬





} ‭ ‬يبقى‭ ‬أن‭ ‬أُشير‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬الميدالية‭ (‬البرونزيّة‭)‬ا‭ ‬التي‭ ‬حصدتها‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حلا‭ ‬القاضي‭) ‬في‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬ميدالية‭ (‬القاضي‭) ‬لها‭ ‬وقعها‭ (‬السحري‭) ‬بين‭ ‬أخوتنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين؛‭ ‬والذين‭ ‬يعانون‭ (‬الأمرّين‭) ‬لتأكيد‭ ‬وجودهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬الرياضيّة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الدوليّة‭ ‬من‭ (‬رحم‭ ) ‬المعاناة‭.‬