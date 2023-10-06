أبوظبي.. فن صناعة واستثمار المهرجانات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كل‭ ‬فعاليات‭ ‬ومهرجانات‭ ‬وبرامج‭ ‬أبوظبي‭ ‬الثقافية‭ ‬والتراثية،‭ ‬بجانب‭ ‬تحقيقها‭ ‬نتائج‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياحية،‭ ‬فإنها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تهتم‭ ‬كثيرا‭ ‬باستدامة‭ ‬الذاكرة‭ ‬الثقافية،‭ ‬وتذكية‭ ‬وتدعيم‭ ‬مفهوم‭ ‬التضامن‭ ‬والتماسك‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وحماية‭ ‬العنصر‭ ‬الصميم‭ ‬الذي‭ ‬يؤمن‭ ‬اللحمة‭ ‬والترابط‭ ‬المصيري‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭ ‬والقيادة‭ ‬الإماراتية‭.‬

من‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجانات‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬دائما،‭ ‬وتعتز‭ ‬وتفتخر،‭ ‬بتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬وترسيخ‭ ‬هويتها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صون‭ ‬الموروث‭ ‬الإماراتي‭ ‬الأصيل،‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬محط‭ ‬إعجاب‭ ‬وإبهار‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬المشاهدين‭ ‬والمهتمين،‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬وعناوين‭ ‬ذكية،‭ ‬ذات‭ ‬ارتباط‭ ‬بالثقافة‭ ‬الإماراتية‭ ‬خصوصا،‭ ‬والعربية‭ ‬عموما‭.‬

الجميل‭ ‬في‭ ‬مهرجانات‭ ‬أبوظبي‭ ‬الثقافية‭ ‬أنها‭ ‬ما‭ ‬دائما‭ ‬ترتبط‭ ‬بالموروث‭ ‬الإماراتي‭ ‬وبرؤية‭ ‬عصرية،‭ ‬وتطلق‭ ‬مسميات‭ ‬على‭ ‬مهرجاناتها‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬الهوية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬مثل‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬الظفرة‮»‬‭ ‬المخصص‭ ‬لسباقات‭ ‬الإبل‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بحياة‭ ‬البداوة،‭ ‬ومهرجان‭ ‬‮«‬ليوا‮»‬‭ ‬المخصص‭ ‬لمسابقات‭ ‬الرطب‭ ‬والفواكه‭ ‬ودعم‭ ‬المزارعين،‭ ‬ومهرجان‭ ‬‮«‬دلما‭ ‬التاريخي‮»‬‭ ‬المخصص‭ ‬لإحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحري‭ ‬المحلي،‭ ‬ومهرجان‭ ‬‮«‬الظفرة‭ ‬البحري‮»‬‭ ‬المخصص‭ ‬للسباقات‭ ‬البحرية‭ ‬والمائية،‭ ‬بجانب‭ ‬‮«‬مزاد‭ ‬ليوا‭ ‬للتمور‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬المجالس‭ ‬المجتمعية‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬احتفاء‭ ‬بالتراث‭ ‬الإماراتي‭ ‬لشجرة‭ ‬النخيل‭ ‬وثمارها‭.‬

وضمن‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مهرجانات‭ ‬أبوظبي‭ ‬هناك‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أمير‭ ‬الشعراء‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬الشارة‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬المنكوس‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشعر‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الثقافية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتراث‭ ‬الإماراتي،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬شاعر‭ ‬المليون‮»‬‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات،‭ ‬الذي‭ ‬جاءت‭ ‬فكرته‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالتراث‭ ‬الشعري‭ ‬العربي،‭ ‬والنبطي‭ ‬الإماراتي،‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬حاليا‭ ‬لانطلاق‭ ‬موسمه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬ويمنح‭ ‬البرنامج‭ ‬جوائز‭ ‬ومكافآت‭ ‬قيّمة‭ ‬للشعراء‭ ‬الخمسة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراتب‭ ‬الأولى‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬بجانب‭ ‬بيرق‭ ‬الشعر‭.‬

الحديث‭ ‬يطول‭ ‬ويمتد‭ ‬في‭ ‬اهتمام‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بالجانب‭ ‬الثقافي‭ ‬والتراثي،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬نود‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬والتركيز‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رؤية‭ ‬محددة،‭ ‬وجهودا‭ ‬مشتركة،‭ ‬وتنسيقا‭ ‬متكاملا،‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬أبوظبي‭ ‬‮«‬منارة‮»‬‭ ‬للتراث‭ ‬الأصيل،‭ ‬تسير‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬والتميز،‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الدولية،‭ ‬السياسية‭ ‬وغيرها‭.‬

الاعتزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وترسيخها‭ ‬ليس‭ ‬كتبا‭ ‬ومقررات‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬مشاريع‭ ‬وفعاليات،‭ ‬وإحياء‭ ‬للتراث‭ ‬الوطني،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬فن‭ ‬صناعة‭ ‬واستثمار‭ ‬الثقافة‭ ‬والمهرجانات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬وهويته،‭ ‬واقتصاده‭ ‬كذلك‭.. ‬وأتمنى‭ ‬صادقا‭ ‬أن‭ ‬نستفيد‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬الناجحة،‭ ‬ونتعاون‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجانات‭ ‬والبرامج‭ ‬الثقافية‭ ‬والتراثية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬لأنها‭ ‬جديرة‭ ‬بالاستفادة‭ ‬والاستثمار‭ ‬معا‭.‬