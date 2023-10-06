3 قتلى إثر إضرام نيران خلال عملية تمرد في سجن زحلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأت‭ ‬عملية‭ ‬التمرّد‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬زحلة‭ ‬المركزي‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول،‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬حراس‭ ‬السجن‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬جدار‭ ‬استحدثها‭ ‬السجناء‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعملية‭ ‬فرار‭ ‬جماعي‭. ‬

وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لدى‭ ‬البدء‭ ‬بسدّ‭ ‬الفجوة،‭ ‬حصلت‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬وسجناء،‭ ‬لتسود‭ ‬بعدها‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬جراء‭ ‬إضرام‭ ‬نزلاء‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬زنازينهم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬احتراق‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬بالكامل‭ ‬ووفاة‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬جراء‭ ‬الحريق‭ ‬والاختناق‮»‬‭. ‬

وجرى‭ ‬نقل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬استخدموا‭ ‬آلات‭ ‬قص‭ ‬هيدروليكية‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬السجناء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬كثيف‭ ‬للجيش‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬طوقاً‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مبنى‭ ‬السجن‭.

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وألحقت‭ ‬النيران‭ ‬التي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬امتدت‭ ‬الى‭ ‬الطوابق‭ ‬العلوية‭ ‬أضراراً‭ ‬بالغة‭ ‬بالسجن،‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬احتراق‭ ‬غرف‭ ‬بكاملها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬صالحة‭ ‬لاعادة‭ ‬نزلائها‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

ويضم‭ ‬السجن،‭ ‬وفق‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلي،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬سجين‭.

‬يُشكل‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬أبرز‭ ‬مآسي‭ ‬السجون‭ ‬اللبنانية‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬25،‭ ‬والتي‭ ‬فاقت‭ ‬القدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬فيها‭ ‬نسبة‭ ‬323‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬وتضم‭ ‬قرابة‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬سجين،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬أحكام‭ ‬بحقهم‭.

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وبمعزل‭ ‬عن‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬الدولة‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬أساسية‭ ‬وتعتمد‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬محلية‭ ‬وأجنبية،‭ ‬تتسبّب‭ ‬البيروقراطية‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬بتأخير‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المرفوعة‭ ‬وإصدار‭ ‬الأحكام‭ ‬النهائية‭. ‬