Saturday, 07 October 2023 05:54 GMT

3 قتلى إثر إضرام نيران خلال عملية تمرد في سجن زحلة

10/6/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬ثلاثة‭ ‬سجناء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمس‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬نزلاء‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬جراء‭ ‬إضرام‭ ‬نيران‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تمرد،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬احتراق‭ ‬زنازين‭ ‬بالكامل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وبدأت‭ ‬عملية‭ ‬التمرّد‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬زحلة‭ ‬المركزي‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول،‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬حراس‭ ‬السجن‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬جدار‭ ‬استحدثها‭ ‬السجناء‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعملية‭ ‬فرار‭ ‬جماعي‭. ‬

وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لدى‭ ‬البدء‭ ‬بسدّ‭ ‬الفجوة،‭ ‬حصلت‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬وسجناء،‭ ‬لتسود‭ ‬بعدها‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬جراء‭ ‬إضرام‭ ‬نزلاء‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬زنازينهم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬احتراق‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬بالكامل‭ ‬ووفاة‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬جراء‭ ‬الحريق‭ ‬والاختناق‮»‬‭. ‬

وجرى‭ ‬نقل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬استخدموا‭ ‬آلات‭ ‬قص‭ ‬هيدروليكية‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬السجناء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬كثيف‭ ‬للجيش‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬طوقاً‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مبنى‭ ‬السجن‭.

وألحقت‭ ‬النيران‭ ‬التي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬امتدت‭ ‬الى‭ ‬الطوابق‭ ‬العلوية‭ ‬أضراراً‭ ‬بالغة‭ ‬بالسجن،‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬احتراق‭ ‬غرف‭ ‬بكاملها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬صالحة‭ ‬لاعادة‭ ‬نزلائها‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

ويضم‭ ‬السجن،‭ ‬وفق‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلي،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬سجين‭.
‬يُشكل‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬أبرز‭ ‬مآسي‭ ‬السجون‭ ‬اللبنانية‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬25،‭ ‬والتي‭ ‬فاقت‭ ‬القدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬فيها‭ ‬نسبة‭ ‬323‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬وتضم‭ ‬قرابة‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬سجين،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬أحكام‭ ‬بحقهم‭.

وبمعزل‭ ‬عن‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬الدولة‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬أساسية‭ ‬وتعتمد‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬محلية‭ ‬وأجنبية،‭ ‬تتسبّب‭ ‬البيروقراطية‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬بتأخير‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المرفوعة‭ ‬وإصدار‭ ‬الأحكام‭ ‬النهائية‭. ‬

MENAFN06102023000055011008ID1107204696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث