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منظمة: العثور على 150 قطة متروكة في صحراء أبوظبي في أجواء حرّ شديد

10/6/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تُركت‭ ‬150‭ ‬قطة‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدًا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬بيتا‮»‬‭ ‬للرفق‭ ‬بالحيوان‭ ‬أمس،‭ ‬داعيةً‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬التحرّك‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬الوحشي‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬أنها‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقًا‭ ‬بشأن‭ ‬الحادثة،‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬حصولها‭ ‬ولا‭ ‬عدد‭ ‬القطط‭. ‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬بيتا‮»‬‭ ‬فرع‭ ‬آسيا‭ ‬جيسون‭ ‬بايكر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقّت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخةً‭ ‬منه،‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬150‭ ‬قطة‭ ‬تُركت‭ ‬لتنفق‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬أبوظبي‮»‬،‭ ‬تقدّم‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬مكافأة‭ ‬قدرها‭ ‬5000‭ ‬دولار‭ ‬لمن‭ ‬يدلي‭ ‬بمعلومات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬وإدانة‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬بهذه‭ ‬القطط‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬لتنفق‭ ‬بشكل‭ ‬رهيب‭ ‬من‭ ‬العطش‭ ‬والجوع‭ ‬والحرارة‭ ‬الشديدة‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬البيان‭ ‬عدد‭ ‬القطط‭ ‬التي‭ ‬نفقت‭ ‬ولا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬وُجدت‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬

لكنّ‭ ‬ناشطين‭ ‬مدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوان‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬إنهم‭ ‬وجدوا‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القطط‭ ‬نافقة‭ ‬فيما‭ ‬أنقذوا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬نجت‭. ‬

وأرفقوا‭ ‬منشوراتهم‭ ‬بمقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وصور‭ ‬مروّعة،‭ ‬تُظهر‭ ‬قططًا‭ ‬مدفونة‭ ‬تحت‭ ‬الرمل‭ ‬وأخرى‭ ‬ملقاة‭ ‬نافقة،‭ ‬بينما‭ ‬بدت‭ ‬قطط‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬لكن‭ ‬أجسامها‭ ‬كانت‭ ‬نحيلة‭ ‬ومتعبة‭. ‬

ولم‭ ‬يتسنّ‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحّة‭ ‬المشاهد‭. ‬

وقالت‭ ‬دائرة‭ ‬البلديات‭ ‬والنقل‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬باشرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬بشأن‭ ‬واقعة‭ ‬القطط‭ ‬الملقاة‭ ‬في‭ ‬الخلاء‮»‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬‮«‬اتخاذها‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحديد‭ ‬الأسباب‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬

وندد‭ ‬كثر‭ ‬في‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬بما‭ ‬حدث‭. ‬ووصف‭ ‬أحد‭ ‬مستخدمي‭ ‬منصّة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬وحشية‭ ‬مطلقة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬كتب‭ ‬آخر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬للقطط‭ ‬الضالة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬يؤلم‭ ‬روحي‭ ‬بالفعل‮»‬‭. ‬

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