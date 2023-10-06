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30 حيوانا مهرّبا تزرع الفوضى خلال رحلة جوية

10/6/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أُوقف‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بانكوك‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صعد‭ ‬شخصان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬تايوان‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ومعهما‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬حيواناً‭ ‬برياً‭ ‬في‭ ‬حقيبتيهما،‭ ‬هرب‭ ‬بعضها‭ ‬أثناء‭ ‬الرحلة‭. ‬

ونشرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تايلاندية‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬فوضى‭ ‬شهدتها‭ ‬رحلة‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬من‭ ‬بانكوك‭ ‬إلى‭ ‬تايبيه،‭ ‬بعدما‭ ‬لاحظ‭ ‬الركاب‭ ‬حيوانات‭ ‬تتجول‭ ‬في‭ ‬المقصورة،‭ ‬بينها‭ ‬ثعلب‭ ‬الماء‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬التايوانية‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬ضبطت‭ ‬28‭ ‬سلحفاة‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬ثعالب‭ ‬الماء‭ ‬وحيوان‭ ‬الغرير‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬القوارض‭ ‬المجهولة،‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬نافقة‭ ‬بعد‭ ‬هبوط‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬تايوان‭. ‬

وأضافت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬شخصين‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬تورطهما‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬الحيوانات‭ ‬يخضعان‭ ‬للتحقيق‭. ‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬التايلاندي،‭ ‬أقر‭ ‬مطار‭ ‬سوفارنابومي،‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بوجود‭ ‬خطأ‭ ‬بشري‭ ‬أثناء‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬مراقبة‭ ‬الأمتعة‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المطار‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬مشاهدة‭ ‬صور‭ ‬المراقبة،‭ ‬اكتشفنا‭ ‬أن‭ ‬الشخصين‭ ‬الضالعين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التهريب‭ ‬كانا‭ ‬أجنبيين‭ ‬مرّت‭ ‬أمتعتهما‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬ارتاب‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬تفتيش‭ ‬الأمتعة‭. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وقد‭ ‬أوقفنا‭ ‬هذا‭ ‬الموظف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ونجري‭ ‬تحقيقاً‮»‬‭. ‬

تُعدّ‭ ‬تايلاند‭ ‬مركزاً‭ ‬للاتجار‭ ‬بالحياة‭ ‬البرية،‭ ‬غالباً‭ ‬للتهريب‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬فيتنام‭ ‬أو‭ ‬الصين،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬التقليدي‭. ‬

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