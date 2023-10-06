بـنـك الـسـلام يـنـظـم فـعـالـيـة ترفيهية لأطفال الـسـرطــان بـالـتـعـاون مــع مبادرة ((ابـتـسـامـــة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك السلام تعاونه مع مبادرة «ابتسامة» لتنظيم فعالية ترفيهية للأطفال المصابين بالسرطان يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 في المقر الرئيسي للبنك وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال.
وتُعد هذه الفعالية جزءًا من الحملة التوعوية «أطفالنا كالذهب 10» الهادفة إلى نشر الوعي بمرض سرطان الأطفال عن طريق تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج المبتكرة كالفنون والحرف اليدوية والألعاب التفاعلية وورش العمل التثقيفية عبر مختلف مناطق المملكة.
وبهذه المناسبة، صرّح محمود قناطي رئيس التسويق والاتصالات ورئيس الاستدامة في بنك السلام: «لقد سعدنا باستضافة أبنائنا وإدخال البهجة على قلوبهم ضمن مبادرة «أطفالنا كالذهب». ويأتي تنظيمنا لهذه الفعالية ضمن إطار خطة برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية التي ينتهجها البنك. ونحن نتطلع إلى الاستمرار بتبني مثل هذه المبادرات التي تهدف لتعزيز الجانب التوعوي لدى مختلف شرائح المجتمع».
والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار المبدأ التوجيهي «متضامنين مع مجتمعنا نمضي قُدمًا»، التي تُعد أساسًا لمبادرات البنك للمسؤولية الاجتماعية «أيدي السلام»، بالإضافة إلى كونها جزءًا من إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG)) .
كما أنها تتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
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