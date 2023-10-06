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بـنـك الـسـلام يـنـظـم فـعـالـيـة ترفيهية لأطفال الـسـرطــان بـالـتـعـاون مــع مبادرة ((ابـتـسـامـــة))

10/6/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬ترفيهية‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭.‬

وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬التوعوية‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬المبتكرة‭ ‬كالفنون‭ ‬والحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬والألعاب‭ ‬التفاعلية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التثقيفية‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمود‭ ‬قناطي‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬ورئيس‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سعدنا‭ ‬باستضافة‭ ‬أبنائنا‭ ‬وإدخال‭ ‬البهجة‭ ‬على‭ ‬قلوبهم‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬تنظيمنا‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬برامج‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬البنك‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتبني‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬التوعوي‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المبدأ‭ ‬التوجيهي‭ ‬‮«‬متضامنين‭ ‬مع‭ ‬مجتمعنا‭ ‬نمضي‭ ‬قُدمًا‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬أساسًا‭ ‬لمبادرات‭ ‬البنك‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬أيدي‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات ESG)) ‭. ‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬ومع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

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