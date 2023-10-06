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الصالة الثقافية على موعد مع ثلاث حفلات من الصين والمغرب والأردن

10/6/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يواصل‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى‭ ‬تقديم‭ ‬الفنون‭ ‬الموسيقية‭ ‬للجمهور‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والعالم،‭ ‬إذ‭ ‬ستكون‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬وجهة‭ ‬روّاد‭ ‬المهرجان‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬استضافتها‭ ‬ثلاث‭ ‬فرق‭ ‬موسيقية‭ ‬هي‭ ‬فرقة‭ ‬بيت‭ ‬الناي‭ ‬الأردنية‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وفرقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العيساوية‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وحفل‭ ‬موسيقى‭ ‬تشين‭ ‬الصينية‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وتقام‭ ‬هذه‭ ‬الأمسيات‭ ‬الساعة‭ ‬8:00‭ ‬مساءً،‭ ‬والدعوة‭ ‬إليها‭ ‬عامة‭.‬

وتحتفي‭ ‬فرقة‭ ‬بيت‭ ‬الناي‭ ‬بآلة‭ ‬الناي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬أردنية‭ ‬وعربية‭ ‬وشرقية‭ ‬باستخدام‭ ‬أساليب‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭. ‬أما‭ ‬فرقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العيساوية‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬فتأتي‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬بقيادة‭ ‬الحاج‭ ‬السعيد‭ ‬الكيسي‭ ‬لتقديم‭ ‬الإبداعات‭ ‬الموسيقية‭ ‬الصوفية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬ثراء‭ ‬مكونات‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي‭. ‬ومن‭ ‬الصين‭ ‬يأتي‭ ‬قسم‭ ‬الآلات‭ ‬الوطنية‭ ‬الصينية‭ ‬بمعهد‭ ‬شيان‭ ‬للموسيقى‭ ‬ليقدم‭ ‬حفلاً‭ ‬موسيقياً‭ ‬بلمسة‭ ‬شرقية‭ ‬تمزج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأصالة‭ ‬والحداثة‭ ‬لأسلوب‭ ‬منطقة‭ ‬شنشي‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬والفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الـ32‭ ‬للموسيقى‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭. ‬ويستمر‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الـ32‭ ‬للموسيقى‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مقدّماً‭ ‬أمسيات‭ ‬وحفلات‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬والعالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتستضيف‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬ومتحف‭ ‬موقع‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأمسيات‭ ‬الفنية‭ ‬الموسيقية‭ ‬وهي‭ ‬مفتوحة‭ ‬للجمهور‭.‬

وتسهم‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬جهات‭ ‬صديقة‭ ‬عدة‭ ‬كسفارات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيطاليا،‭ ‬والهند،‭ ‬والصين‭ ‬وألمانيا‭.‬

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