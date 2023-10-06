الصالة الثقافية على موعد مع ثلاث حفلات من الصين والمغرب والأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يواصل مهرجان البحرين الدولي للموسيقى تقديم الفنون الموسيقية للجمهور من الوطن العربي والعالم، إذ ستكون الصالة الثقافية وجهة روّاد المهرجان خلال الأيام القليلة القادمة وذلك عبر استضافتها ثلاث فرق موسيقية هي فرقة بيت الناي الأردنية يوم 7 أكتوبر، وفرقة الجمعية العيساوية للفنون الشعبية يوم 10 أكتوبر، وحفل موسيقى تشين الصينية يوم 11 أكتوبر، وتقام هذه الأمسيات الساعة 8:00 مساءً، والدعوة إليها عامة.
وتحتفي فرقة بيت الناي بآلة الناي من خلال أداء مقطوعات موسيقية أردنية وعربية وشرقية باستخدام أساليب جديدة ومبتكرة. أما فرقة الجمعية العيساوية للفنون الشعبية فتأتي من المغرب بقيادة الحاج السعيد الكيسي لتقديم الإبداعات الموسيقية الصوفية التي تعكس ثراء مكونات التراث الشعبي. ومن الصين يأتي قسم الآلات الوطنية الصينية بمعهد شيان للموسيقى ليقدم حفلاً موسيقياً بلمسة شرقية تمزج ما بين الأصالة والحداثة لأسلوب منطقة شنشي.
وتأتي مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ضمن مهرجان الموسيقى والفنون الشعبية الخليجي الذي تستضيفه مملكة البحرين بالتزامن مع مهرجان البحرين الدولي الـ32 للموسيقى وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستمر مهرجان البحرين الدولي الـ32 للموسيقى حتى 20 أكتوبر، مقدّماً أمسيات وحفلات من مملكة البحرين ودول الخليج والوطن العربي والعالم، وذلك في أماكن مختلفة حول مملكة البحرين. وتستضيف الصالة الثقافية ومتحف موقع قلعة البحرين مجموعة كبيرة من الفعاليات والأمسيات الفنية الموسيقية وهي مفتوحة للجمهور.
وتسهم في المهرجان جهات صديقة عدة كسفارات كل من إيطاليا، والهند، والصين وألمانيا.
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