Saturday, 07 October 2023 05:53 GMT

دراسة ترصد تأثير حفلات الموسيقى على ضربات القلب والتنفس

10/6/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غالباً‭ ‬ما‭ ‬يوصف‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الموسيقى‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬بأنه‭ ‬تجربة‭ ‬جماعية‭ ‬قوية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توليد‭ ‬شعور‭ ‬بالارتباط‭ ‬بين‭ ‬المستمعين‭. ‬

وقد‭ ‬تسهم‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬نشرت‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ساينتيفيك‭ ‬ريبورتس‮»‬‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬إذ‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬التفاعل‭ ‬البدني‭ ‬لبعض‭ ‬أفراد‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬حفلات‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬متشابه‭ ‬لجهة‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬والتنفس‭.

وبحسب‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة،‭ ‬فإن‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بشخصية‭ ‬منفتحة‭ ‬هم‭ ‬أكثر‭ ‬قابلية‭ ‬للانسجام‭ ‬مع‭ ‬الموسيقى‭. ‬

وقال‭ ‬عالم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برن‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬فولفغانغ‭ ‬تشاخر‭: ‬‮«‬عند‭ ‬تناول‭ ‬أمور‭ ‬مجردة‭ ‬كالتجارب‭ ‬الجمالية،‭ ‬وطريقة‭ ‬تفاعلنا‭ ‬مع‭ ‬الفن‭ ‬والموسيقى،‭ ‬يكون‭ ‬الجسد‭ ‬هو‭ ‬المعني‭ ‬دائماً‮»‬‭.

وتسمى‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬‮«‬الإدراك‭ ‬المتجسد‮»‬‭. ‬وتقوم‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬العقل‭ ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬بالجسد‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬الجسد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬العقل‭ -‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بديهياً‭ ‬بدرجة‭ ‬كافية‭ ‬لأي‭ ‬شخص،‭ ‬لكنه‭ ‬يشكل‭ ‬للأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬فكرة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭. ‬

وراقب‭ ‬فولفغانغ‭ ‬تشاخر‭ ‬وزملاؤه‭ ‬أثناء‭ ‬أبحاثهم‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬132‭ ‬متفرجاً‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬حفلات‭ ‬موسيقية‭ ‬كلاسيكية‭. ‬

وعُزِفَت‭ ‬في‭ ‬الحفلات‭ ‬الثلاث‭ ‬ثلاث‭ ‬مقطوعات‭ ‬على‭ ‬خماسية‭ ‬وترية،‭ ‬واحدة‭ ‬لبيتهوفن،‭ ‬وأخرى‭ ‬لبرامز،‭ ‬وثالثة‭ ‬للمؤلف‭ ‬الأسترالي‭ ‬المعاصر‭ ‬بريت‭ ‬دين‭.

واستخدم‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬كاميرات‭ ‬وأجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬محمولة،‭ ‬جهزوا‭ ‬بها‭ ‬المشاركين‭. ‬وملأ‭ ‬هؤلاء‭ ‬استبيانات‭ ‬عن‭ ‬شخصياتهم‭ ‬قبل‭ ‬الحفلة،‭ ‬ثم‭ ‬بعدها،‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬استمتعوا‭ ‬بأجوائها‭ ‬وكيف‭ ‬شعروا‭.

ولاحظ‭ ‬الباحثون‭ ‬نقاطاً‭ ‬موحدة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬إذ‭ ‬أصبح‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬قلب‭ ‬المشاركين‭ ‬أسرع‭ ‬أو‭ ‬أبطأ‭ ‬اثناء‭ ‬سماع‭ ‬المقاطع‭ ‬الموسيقية‭ ‬نفسها،‭ ‬وكذلك‭ ‬مستويات‭ ‬نشاطهم‭ ‬الكهربائي،‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭ ‬المسجل‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الجلد‭.

وقد‭ ‬يكون‭ ‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭ ‬المرتفع‭ ‬مؤشراً‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والحماسة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالخوف‭. ‬وعندما‭ ‬يكون‭ ‬منخفضاً،‭ ‬يؤشر‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاسترخاء‭. ‬

وسجلت‭ ‬الكاميرات‭ ‬أيضاً‭ ‬تزامناً‭ ‬وتشابهاً‭ ‬في‭ ‬حركات‭ ‬الجسم،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الضوء‭ ‬الخافت‭ ‬وأثناء‭ ‬تباعد‭ ‬المشاركين‭ ‬بعضهم‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬بسبب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬

وكان‭ ‬إيقاع‭ ‬الأنفاس‭ ‬متناغماً‭ ‬أيضاً‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الشهيق‭ ‬والزفير‭ ‬في‭ ‬انسجام‭ ‬تام‭. ‬

MENAFN06102023000055011008ID1107204691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث