دراسة ترصد تأثير حفلات الموسيقى على ضربات القلب والتنفس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تسهم‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬نشرت‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ساينتيفيك‭ ‬ريبورتس‮»‬‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬إذ‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬التفاعل‭ ‬البدني‭ ‬لبعض‭ ‬أفراد‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬حفلات‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬متشابه‭ ‬لجهة‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬والتنفس‭.

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وبحسب‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة،‭ ‬فإن‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بشخصية‭ ‬منفتحة‭ ‬هم‭ ‬أكثر‭ ‬قابلية‭ ‬للانسجام‭ ‬مع‭ ‬الموسيقى‭. ‬

وقال‭ ‬عالم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برن‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬فولفغانغ‭ ‬تشاخر‭: ‬‮«‬عند‭ ‬تناول‭ ‬أمور‭ ‬مجردة‭ ‬كالتجارب‭ ‬الجمالية،‭ ‬وطريقة‭ ‬تفاعلنا‭ ‬مع‭ ‬الفن‭ ‬والموسيقى،‭ ‬يكون‭ ‬الجسد‭ ‬هو‭ ‬المعني‭ ‬دائماً‮»‬‭.

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وتسمى‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬‮«‬الإدراك‭ ‬المتجسد‮»‬‭. ‬وتقوم‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬العقل‭ ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬بالجسد‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬الجسد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬العقل‭ -‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بديهياً‭ ‬بدرجة‭ ‬كافية‭ ‬لأي‭ ‬شخص،‭ ‬لكنه‭ ‬يشكل‭ ‬للأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬فكرة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭. ‬

وراقب‭ ‬فولفغانغ‭ ‬تشاخر‭ ‬وزملاؤه‭ ‬أثناء‭ ‬أبحاثهم‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬132‭ ‬متفرجاً‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬حفلات‭ ‬موسيقية‭ ‬كلاسيكية‭. ‬

وعُزِفَت‭ ‬في‭ ‬الحفلات‭ ‬الثلاث‭ ‬ثلاث‭ ‬مقطوعات‭ ‬على‭ ‬خماسية‭ ‬وترية،‭ ‬واحدة‭ ‬لبيتهوفن،‭ ‬وأخرى‭ ‬لبرامز،‭ ‬وثالثة‭ ‬للمؤلف‭ ‬الأسترالي‭ ‬المعاصر‭ ‬بريت‭ ‬دين‭.

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واستخدم‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬كاميرات‭ ‬وأجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬محمولة،‭ ‬جهزوا‭ ‬بها‭ ‬المشاركين‭. ‬وملأ‭ ‬هؤلاء‭ ‬استبيانات‭ ‬عن‭ ‬شخصياتهم‭ ‬قبل‭ ‬الحفلة،‭ ‬ثم‭ ‬بعدها،‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬استمتعوا‭ ‬بأجوائها‭ ‬وكيف‭ ‬شعروا‭.

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ولاحظ‭ ‬الباحثون‭ ‬نقاطاً‭ ‬موحدة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬إذ‭ ‬أصبح‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬قلب‭ ‬المشاركين‭ ‬أسرع‭ ‬أو‭ ‬أبطأ‭ ‬اثناء‭ ‬سماع‭ ‬المقاطع‭ ‬الموسيقية‭ ‬نفسها،‭ ‬وكذلك‭ ‬مستويات‭ ‬نشاطهم‭ ‬الكهربائي،‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭ ‬المسجل‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الجلد‭.

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وقد‭ ‬يكون‭ ‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭ ‬المرتفع‭ ‬مؤشراً‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والحماسة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالخوف‭. ‬وعندما‭ ‬يكون‭ ‬منخفضاً،‭ ‬يؤشر‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاسترخاء‭. ‬

وسجلت‭ ‬الكاميرات‭ ‬أيضاً‭ ‬تزامناً‭ ‬وتشابهاً‭ ‬في‭ ‬حركات‭ ‬الجسم،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الضوء‭ ‬الخافت‭ ‬وأثناء‭ ‬تباعد‭ ‬المشاركين‭ ‬بعضهم‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬بسبب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬

وكان‭ ‬إيقاع‭ ‬الأنفاس‭ ‬متناغماً‭ ‬أيضاً‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الشهيق‭ ‬والزفير‭ ‬في‭ ‬انسجام‭ ‬تام‭. ‬